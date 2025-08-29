Nem véletlenül humorizál Orbán Viktor, így próbálja megszólítani a fiatalokat

politika;Magyarország;Orbán Viktor;fiatalok;humor;

2025-08-29 13:06:00 CEST

A humor a politikában egyszerre feszültségoldó és a kritikát is relativizálja – jelentette ki a Népszavának Merkovity Norbert, a Szegedi Tudományegyetem politológiai tanszékének vezetője.

Noha Orbán Viktortól eddig sem állt távol a tréfálkozás, de a miniszterelnök humorbonbonjai idáig egy-egy beszédére, parlamenti felszólalására korlátozódtak. Ugyanakkor pár hónappal ezelőtt valami megváltozott, és egyre több tréfát enged meg magának mind a kormányfő, mind a többi politikai szereplő. Például, amikor Kövér László házelnök levágatta a bajuszát, a miniszterelnök egy „Kövér-bajszos” mémet tett ki magáról „megtaláltam” felirattal.

A leghangsúlyosabb poénkodás az Orbán Viktor édesapjának hatvanpusztai birtoka melletti „állatkertben” található zebrák kapcsán indult el. Miközben az ott található vadállatok egyfajta szimbólumává váltak a Fidesz urizálásának, a kormány húzott egyet, és viccet próbált csinálni az egészből. A zebrák kapcsán például előszedték Győzikét, akinek a segítségével Orbán Viktor örökbefogadott egy zebrát a Fővárosi Állatkertben. Majd Kocsis Máté a Fidesz-frakcióvezetője is beszállt, és a saját Digitális Polgári Körét zebrának nevezte el.

Merkovity Norbert szerint Magyar Péter példáján is látjuk, jól lehet használni a politikában a humort, hisz ő kezdte el, hogy amivel támadják, abból viccet csinál.

– Ezt a taktikát használják fel most a Fideszben is. Azért azt észre kell venni, hogy Orbán Viktor átlépett a klasszikus politikai beszédek világából az internetes tartalomgyártás világába. Néha megpróbál önironikus is lenni. Ezek mind tudatos eszközök és leginkább a fiatalokat próbálják így megszólítani. Jól tudjuk – folytatta a szakértő –, hogy pont ez a réteg fordult el a Fidesztől.

Ugyanakkor felmerül a kérdés, a saját táborban, ahol sokkal inkább a komoly, védelmező Orbán Viktort ismerik, miként hat ez a fajta humorizálás. Merkovity Norbert leszögezte, nem szűnt meg a kormányfő hagyományos eszköztára, hallhattuk, ahogy Tusványoson is beszédet mond, majd péntek reggelente a Kossuth Rádióban, és minden bizonnyal Kötcsén sem a poénoké lesz a főszerep. – Az látszik, hogy a humorizálás egyelőre működik, legalábbis az utóbbi pár hét közvélemény-kutatásai azt mutatják, nem járnak rossz úton, a saját tábor erodálását sikerült megállítani. Azt persze nem tudjuk, hogy meddig – szögezte le Merkovity, hozzátéve: nem utolsósorban a humor annak is jó eszköze, hogy az ellenfelet komolytalannak állítsa be.

– Bármennyire infantilisnek tűnik, ahogy most dalolászva próbálják kifigurázni, hogy Magyar Péter összekeverte a gazt meg a napraforgót, ennek mégis van egy kormánypárti üzenete: nem lehet egy ország sorsát rájuk bízni. Vagyis azt próbálják ezzel is hangsúlyozni: a jelenleg is kormányzóképes alternatívát kell választani, a Fideszt.