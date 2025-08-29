Több autó, egy kamion és egy furgon ütközött az M5-ösön, nagy a torlódás

Összeütközött egy kamion, három személyautó és egy furgon az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán, Lajosmizse térségében – közölte pénteken a katasztrófavédelem a honlapján.
Azt írták, összesen tizenegyen utaztak a járművekben, amelyek egyikébe beszorult egy ember. Őt feszítővágóval szabadították ki a műszaki mentést végző kecskeméti hivatásos tűzoltók, valamint két személygépkocsit áramtalanítottak. Mentőhelikopter is érkezett a baleset helyszínére, ahol teljes szélességében lezárták a sztráda érintett oldalát.
A baleset miatt nagy a torlódás. Az Útinform azt közölte, hogy Budapest felé áll a forgalom, aki teheti, Lajosmizse és Örkény között az 5-ös főúton kerüljön. A katasztrófavédelem közlése szerint ugyanitt, de a sztráda másik oldalán, a Szeged felé vezető oldalon szintén baleset történt a 60. kilométernél. Három jármű – két személyautó és egy kisteherautó – ráfutásos balesetet szenvedett, tart a műszaki mentés.