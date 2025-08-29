közúti baleset;karambol;torlódás;ütközés;Lajosmizse;kamionbaleset;M5-ös autópálya;

2025-08-29 14:11:00 CEST

Több autó, egy kamion és egy furgon ütközött az M5-ösön, nagy a torlódás

A baleset Lajosmizse térségében történt az autópálya Budapest felé vezető oldalán, de ugyanitt a sztráda másik felén, Szeged felé szintén karambol volt.