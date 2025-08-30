A válaszadók alig 14 százaléka adott pozitív visszajelzést a tanárok első teljesítményértékelésén

A válaszadók alig 14 százaléka adott pozitív hangvételű visszajelzést a pedagógusok idén először tartott teljesítményértékelésén, és ezek is főleg a korrekt, emberséges helyi vezetői gyakorlatokról szóltak - derült ki a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének (PDSZ) felméréséből, amelynek pénteken közölték a végleges eredményeit. Az érdekképviselet arra volt kíváncsi, milyen tapasztalatokat szereztek a pedagógusok a sok vitát kiváltó értékelési rendszerről. A kérdőívet összesen 2285-en töltötték ki, köztük 44 iskolaigazgató és 19 igazgatóhelyettes is.
A pedagógusok munkájának értékelése során több, előre meghatározott szempontot kellett figyelembe venniük az iskolaigazgatóknak, ezekért pontok jártak. Összesen 100 pontot lehetet szerezni, kiemelkedő teljesítményűnek a 80 pontot elérők számítottak, nekik szeptembertől minimum bruttó 20 ezer forinttal emelkedhet az alapbérük. Bár lapunk érdeklődésére korábban több tankerületi központ is azt írta, nem szabták meg, mennyien kerülhetnek be a garantált fizetésemeléssel járó kategóriába, a PDSZ felmérését kitöltő számos pedagógus (a válaszadók több mint 44 százaléka) ennek ellenkezőjét tapasztalta.
- Fejlesztőként az első körben 94 százalékra értékelt az igazgatóm. Majd miután a tankerület 12 főben határozta meg a maximum létszámot, az értékelésemet 79 százalékra rontotta. Több kollégám is hasonlóan járt - olvasható az egyik szöveges beszámolóban. Más arról írt, június végéig 80 pontja volt, amit később “átjavítottak” 79 pontra, mert a tankerület szerint túl sokan érték el a 80 pontot. Egy másik pedagógus arról számolt be, úgy érzi, a tagintézmény-vezető személyes szimpátia alapján pontozott. - Korábban a tankerület szakmai vezetőjével többször egyeztetett telefonon arról, hányan lesznek 80 százalék felett. Csökkenteni kellett a létszámot - írta. A kérdőívet kitöltő pedagógusok több mint 41 százaléka jelezte azt is, úgy érzik, hátrányos megkülönböztetés érte őket az értékelés során.Számos pedagógus szerint korlátozva volt, mennyien kerülhettek be a garantált béremeléssel járó kiemelkedő kategóriába az idei teljesítményértékelésenNéhány iskolaigazgató szeretné nagy csendben elküldeni a teljesítményértékelésen lepontozott tanárt, kár, hogy ez jogellenes
Többen írtak arról is, hogy nem tartják motiváló hatásúnak az értékelést, mert az esetleges pluszjuttatás nem arányos a befektetett munkával, továbbá sokan igazságtalannak és megalázónak tartják a rendszert, ami több esetben feszültségeket szült a tantestületen belül. - Az igazgató elismerte, hogy jó a munkám, mégis levont pontot, mert szerinte megosztó vagyok - írta az egyik érintett. Más úgy érezte, túl nagy adminisztrációs terhet jelentett az értékelés folyamata, ami a gyerekektől vette el az időt. De voltak, akik szerint egyes igazgatók igyekeztek korrekten értékelni, és “a szükséges rossz a lehető legkevésbé fájt”. Egy másik tanár viszont úgy vélekedett: egy pedagógus munkája nem számokban mérhető. Az értékelési rendszerről a válaszadók többsége (kicsivel több mint 86 százaléka) negatív visszajelzéseket adott.
A PDSZ szerint a teljesítményértékelési rendszert a jelenlegi formájában fel kell függeszteni, és egy olyan rendszert kell kidolgozni, aminek létrehozásában a szakmai szervezetek is részt vehetnek. A pedagógusok többletmunkáját mindig ki kell fizetni, az nem lehet mérlegelés kérdése.Nemet mondtak a pedagógusok javaslataira, az Orbán-kormány nem akar változtatni a tanárértékelés rendszerén„Ez az egész arra jó, hogy mindenki utálja a másikat” – Több tanárnak is lehúzták a pontszámát a teljesítményértékelésen, nehogy túl sokan kapjanak pluszpénzt