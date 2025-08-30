Nyár végére Orbán Viktor lett a luxikirály

Himnusz;Orbán Viktor;fiatalok;Podcast;

2025-08-30 05:45:00 CEST

A Fidesz is lemondott a fiatal szavazókról, ők már nem célcsoport, hanem ellenség. Podcast.

A fiatalok nem vevők a Fidesz nacionalizmusára, a politikát uraló idősebb korosztály patetikus nemzeti hagyományaira és a mára morálisan csődöt mondó rendszerváltó korosztály kioktatásaira. Ugyanígy láthatóan a Fidesz is lemondott a fiatal szavazókról, ők már nem célcsoport, hanem ellenség. A kormánypárt ezért is csinált műbalhét az Ajsa Luna-féle Himnusz-improvizációból, hogy az idősebb korosztályt hergelje a „tiszteletlen” fiatalokkal szemben – hangzott el a Népszava közéleti podcastje, a Hol élünk? e heti adásában.

Varga Dóra és Angyal Gábor főszerkesztő-helyettes, Ábrahám Ambrus gazdasági újságíró és Batka Zoltán műsorvezető arról is beszélgettek, hogy ha mint azt a Nézőpont Intézet állítja, valóban megnyerte a Fidesz a nyarat, akkor miért alakítja át Orbán Viktor a kampánycsapatát.