A kitiltás hete

2025-08-30 06:00:00 CEST

Hazugságvizsgáló

Azt állította Szijjártó Péter külügyminiszter (közleményében), hogy a Barátság kőolajvezeték elleni ukrán légicsapás Magyarország szuverenitása elleni támadás volt, ezért a magyar kormány kitiltja az országból és a schengeni övezetből az akciót végrehajtó ukrán egység parancsnokát.

Ezzel szemben a tény az, hogy a megrongált orosz állomásról a Balti-tenger felé is megy olaj, és az ukránok elsősorban az oroszok tengeri szállítási exportját akarták megnehezíteni. Ha Magyarországot szeretnék megfosztani az orosz olajtól, akkor egyszerűen elzárnák a csapot és megszüntetnék a tranzitot a magyar határ felé. Szuverenitásunkat azonban még ez sem fenyegetné, mert az Adria kőolajvezetéken is tudunk importálni kőolajat. Szóval: akinek a szuverenitását támadják, az Ukrajna, és aki támadja, az Putyin. A holnapi töri órára tessék százszor leírni. Utána felelés lesz.

Azt is állította Szijjártó (a Harcosok órája című műsorban), hogy „olyan nehézségeket tudnánk okozni Ukrajnának az energiaszállítások leállításával, hogy a fal adná a másikat”.

Ezzel szemben a tény az, hogy nem a magyar kormány bonyolítja az áram- vagy a gázkereskedelmet Ukrajnával, hanem vállalatok, ezért az adásvételt Magyarország le sem állíthatná. A vezetékeket persze leszakíthatnák, a tartóoszlopokat kidönthetnék, de hogy egy kormány rendeljen el önromboló szabotázsakciókat, az minden normális határon túlmenne. Ráadásul Ukrajnából több áramot importálunk, mint amennyit oda eladunk, vagyis a fal inkább nekünk adná a másikat. Ami pedig a földgáz Ukrajnába történő exportjának leállítását illeti, a magyar kormánynak ehhez a fenyegetőzésen kívül nemigen van más eszköze, és ha mégis lenne, Ukrajna máshonnan is hozzájuthatna földgázhoz. Úgyhogy fal ide, fal oda, Szijjártó csak az oroszoknak falaz.

Azt állította Gulyás Gergely miniszter (kormányinfóján), hogy Orbán Viktor miniszterelnök nyilvánosan ítélte el a Munkács elleni orosz rakétatámadást.

Ezzel szemben a tény az, hogy nem ítélte el, csupán annyit közölt Facebook oldalán, hogy „a kormányülésen áttekintették a Munkácsot ért orosz rakétatámadás következményeit”. Igaz, már ezzel is nagy feltűnést keltett, hiszen előzőleg Sulyok Tamás köztársasági elnök kihúzta az „orosz”-t a rakétatámadás elől, Szijjártó külügyminiszter pedig szintén az elkövető említése nélkül beszélt az ügyről, de a tény egyszerű közlése nem elítélés. Annyira nem, hogy magyar részről még egy szűkszavú közleményben sem figyelmeztették az oroszokat, hogy ezt talán nem kellett volna. Csak nehogy ennek ellenére a végén még Putyin is úgy értelmezze Orbán kijelentését, ahogy Gulyás…

Azt állította Bóka János Európa-ügyi miniszter (a Harcosok órája podcastben), hogy „a Tisza Párt nem önálló politikai képződmény, hanem eszköz”. Szerinte Brüsszel utasításokat ad Magyar Péter pártjának, hogy a kormányt eltakarítsa az útból.

Ezzel szemben a tény az, hogy a Tiszából Magyar Péter csinált 30 százalékos pártot a tavalyi európai választásokon, ő járja az országot, ő beszél az emberekkel, nem „Brüsszel”. Ennél önállóbb és önjáróbb politikai képződmény már régen nem volt Magyarországon. Vagy Bóka is az orosz hírszerzést olvassa?

