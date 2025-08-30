Zadarban járt a magyar honvédségi repülőgép, miközben onnan nem messze feltűnt Orbán Viktor

Orbán Viktor;Horvátország;honvédségi repülő;

2025-08-30 17:29:00 CEST

A honvédelmi tárca szerint a repülőgépen nem voltak utasok.

Nemcsak a NER-jachtok, hanem egy honvédségi repülőgép is feltűnt az Adrián, majd visszatért a kecskeméti légibázisra – írja az Átlátszó.

Az oknyomozó portál szerint A 610-es lajstromjelű repülőgép augusztus 27-én tett egy kört Kecskemét és Zadar között. A Honvédelmi Minisztérium tájékoztatása szerint „a KC-390 típusú, 610-es lajstromjelű szállító repülőgép az éves kiképzési tervnek megfelelően gyakorlórepülést hajtott végre. A gép fedélzetén utasok nem tartózkodtak.”

A KC-390 a brazil Embraer repülőgépgyártó C-390 Millennium típusú légi járművének a korábbi megjelölése. Lajstromjele 610 HUNAF, az Orbán-kormány 2020 novemberében írta alá a szerződést két példány beszerzéséről, a 610-es szűzrepülésére 2024 februárjában Brazíliában kerítettek sort.

Orbán Viktor nem lehetett a gépen, mivel az Átlátszó egyik olvasója Lastovo szigetén, mivel az Átlátszó egyik olvasója Lastovo szigetén, a Caffé Club Magicben készített fényképet róla aznap. Az interneten fellelhető fotók alapján a helyszín azonosítható, az időpont azonban nem állapítható meg pontosan, és a mellette ülő férfit sem sikerült azonosítani. Orbán Viktor korábban is járt a szigeten, amely Korčulától mintegy 14 kilométerre délre fekszik, és Splitből csak hajóval érhető el. 2022-ben szintén itt tartózkodott, akkor a Triton étteremben, ahol Németh Zsolttal közösen készült róla fénykép.

Az Átlátszó cikke felidézi, hogy a NER-közeli oligarchákhoz köthető luxusjachtok is feltűntek a térségben. A Seagull MRD, a Lady MRD és a Rose d’Or a közelmúltban mindazon helyszínek közelében bukkant fel, ahol a miniszterelnök is megfordult. Az első kettő Szíjj László cégéhez köthető, aki korábban Szijjártó Pétert is vendégül látta, míg a harmadik Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozik. Hogy jelenleg kik tartózkodnak a hajókon, nem ismert, a Duna Group szóvivője azonban közölte: „Szíjj László idén még nem tartózkodott hajón.”

A Seagull MRD jelenleg Hvar szigetén, a Lady MRD Dubrovnik kikötőjében horgonyoz, Lastovo pedig a két helyszín között található. A Rose d’Or továbbra is Tivat kikötőjében állomásozik.