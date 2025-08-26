A Szíjj László-féle jacht, a Lady Mrd mellett a Mészáros Lőrinchez köthető Rose d'Or is feltűnt az Adrián

Orbán Viktor;Mészáros Lőrinc; NER;magángép;luxusjacht;Szíjj László;luxizás;

2025-08-26 16:46:00 CEST

Arrafelé hajóznak, ahol Orbán Viktor nyaral.

Orbán Viktor az Adrián nyaral, a Lady Mrd mellett pedig immár a NER-tulajdonban lévő másik luxusjacht, a Mészáros Lőrinchez köthető Rose d'Or is elindult az Adria felé - írja a Telex a Vesselfinder hajókövető oldal adatai alapján.

A beszámoló szerint a hajó augusztus 25-én indult útnak a máltai Marsamxett-öbölből, jelenleg pedig az Otrantói-szorost elhagyva északra tart az Adrián. Hogy mi a pontos úticél, az egyelőre nem világos, de túl nagy meglepetést nem okozna, ha kikötne valamelyik horvát szigeten, vagy éppenséggel a Lady Mrd közelében.

Orbán Viktor a múlt csütörtöki kormányülés után kezdte meg horvátországi nyaralását, azóta a miniszterelnököt többször is lefotózták, Magyar Péterhez is eljutott egy fotó a vitorlásozó kormányfőről, kiderült például, hogy a miniszterelnök a Schmidt-Ungár család magánrepülőgépével repült Bračra, majd a szigetnél kikötött a Lady Mrd, amely Szíjj László máltai offshore cégének érdekeltségébe tartozott. Ez az a luxusjacht, amelyen korábban lefotózták Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert is.

A Lady Mrd jelenleg a Pelješac-félszigetnél, Orebić falu közelében horgonyoz, most pedig elindult az Adriára a Rose d'Or is. Orbán Viktor egykori iskolatársa, Mészáros Lőrinc néhány hete még a francia Riviéránál hajózott ezzel a luxijárművel, felesége, Várkonyi Andrea társaságában.