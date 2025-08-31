Hadházy Ákos: Orbán Ráhel Somogyban vett újabb földterületet, nem sokkal a New Yorkba költözése előtt

földvásárlás;Hadházy Ákos;Orbán Ráhel;

2025-08-31 10:38:00 CEST

Lehet, hogy távirányítású traktorral fog gazdálkodni?

Újabb 23 hektárnyi erdőt vásárolt Orbán Ráhel a Somogy vármegyei Kőkúton 32 millió forintért – közölte vasárnapi Facebook-bejegyzésében Hadházy Ákos.

A független országgyűlési képviselő arra is felhívta a figyelmet, hogy a miniszterelnök lánya az üzletet röviddel azelőtt kötötte meg, hogy férjével az Egyesült Államokba költözött volna. A szerződés alapján kiderül, hogy korábban is Orbán Ráhel és Tiborcz István rendelkezett a területek felett, egy Tiborcz-féle cége művelte őket, jelzálogjogot is bejegyeztek rájuk. Hadházy Ákos szerint ennek „zsebszerződés-bukéja” van, mivel elvileg kölcsönt adtak a föld tulajdonosának, majd jelzálogjogot jegyeztek be a területre. Így most a miniszterelnök lánya hivatalosan is a nevére vette az erdőt, az eladó pedig a vételárból „visszafizette” a kölcsönt Tiborcz István cégének. A politikus azt is felvetette, miként fog Orbán Ráhel az Egyesült Államokból gazdálkodni, például távirányítású traktorral.

A független parlamenti képviselő hozzátette, Magyarországon néhány évtizedenként alapvetően átalakítják a tulajdonviszonyokat. Felidézte, hogy a múlt században előbb a nácik vették el a zsidó vagyont, majd a kommunisták mindenkiét, később pedig a vadkapitalizmus privatizációjával lehetett nagy haszonra szert tenni. A mostani korszakot újfeudálisnak nevezte, amelyben – értékelése szerint – Orbán Viktor családtagjai és körei szereznek „ép ésszel felfoghatatlan” mértékű vagyont. „Sajnos ki kell mondani: ez egyszerűen nem maradhat így. Valódi rendszerváltásról csak akkor beszélhetünk, ha ez a vagyonszerkezet nem marad meg. Ez nem jó, nem elegáns, de egyszerűen szánalmas és lúzer nemzet lennénk, ha a lopott vagyonokat otthagynánk a néhány tucat »nemzeti nagytőkésnél«” – zárta írását Hadházy Ákos.

Orbán Ráhel és Tiborcz István néhány napja utazott el az Egyesült Államokba és a következő tanévet ott tervezik tölteni.



