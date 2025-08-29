Orbán Ráhel és Tiborcz István az Egyesült Államokba utazott, a BDPST megerősítette, hogy a következő tanévet ott töltik majd

Egyesült Államok;költözés;Orbán Ráhel;Tiborcz István;Magyar Péter;BDPST Group;

2025-08-29 07:28:00 CEST

Rengeteg bőrönddel látták őket csütörtökön a milánói reptéren.

„Tiborcz István, Orbán Ráhel és gyermekeik a 2025/2026-os tanévet az Egyesült Államokban töltik majd Orbán Ráhel egyetemi tanulmányai miatt” – válaszolta a Telexnek a BDPST Group.

A portál azután érdeklődött a miniszterelnök vejének cégénél, hogy Magyar Péter csütörtök este a Facebook-oldalán azt állította, hogy a kormányfő lánya, Orbán Ráhel férjével, Tiborcz Istvánnal, „a gyermekeikkel és rengeteg bőrönddel” csütörtökön 16 órakor „a milánói reptérről indulva elhagyták az öreg kontinenst az új világ és a szabadság földje felé”.

A lapnak ezt a BDPST Group nem erősítette meg, de figyelmünkbe ajánlották Orbán Ráhel korábbi Instagram-bejegyzését. „Vajon ez már az orbáni »győzelmi terv« része?”– tette fel a kérdést posztjában a Tisza Párt elnöke. Magyar Péter ezzel arra utalhatott, hogy esetleg a jövő évi országgyűlési választások miatt költözhet külföldre a Tiborcz-család.

Július elején derült ki, hogy felvételt nyert egy amerikai egyetemre a miniszterelnök lánya. „Berci szeptemberben kezdi az iskolát, én pedig felvételt nyertem egy amerikai egyetemre. Óriási lehetőség, de komoly döntés is, főként anyaként. Az Egyesült Államokban most különösen erős a lendület, inspiráló a versenyhelyzet, és rengeteg új tudás érhető el, amit később itthon is szeretnék kamatoztatni. A cél: tanulni, tapasztalni, hazahozni” – fogalmazott akkor Orbán Ráhel az Instagram-oldalán.

Egyben jelezte, még nincs döntés, családi szinten zajlik a gondolkodás, hogy az Egyesült Államokba költöznek-e. A döntés azonban – a BDPST Group válasza alapján – úgy tűnik, mostanra megszületett. Orbán Viktor lánya egyébként korábban felháborodott azon, hogy családja amerikai költözése miatt gyermekei sorsa is közérdeklődést váltott ki, és általánosságban megfenyegette a sajtót, hogy minden rendelkezésükre álló eszközzel fellépnek ellenük, ha átlépnek egy határt, amit a jóérzés diktál.

Orbán Ráhel nem nevezte meg, hogy szerinte kik léptek át egy határt. A 444 akkor hozott le egy cikket, hogy értesülése szerint 14,5 millió forint az éves tandíj az Orbán-unokának kiszemelt New York-i, német és angol tannyelvű, hangsúlyozottan multikulturális iskolában.