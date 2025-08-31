Hiába a rendőrségi tiltás, felvonul Szolnokon a Mi Hazánk Mozgalom

Bulvár;demonstráció;Szolnok;Mi Hazánk Mozgalom;

2025-08-31 13:41:00 CEST

Mondván, ha lehetett engedély nélkül Budapest Pride-ot tartani, akkor nekik is lehet tüntetni.

A rendőrségi tiltás ellenére is megtartja szeptember 13-án Szolnokon úgynevezett „rendpárti” vonulását a Mi Hazánk Mozgalom.

A párt országgyűlési képviselője, Novák Előd lapunkhoz is eljuttatott közleményében azt írta, hogy a város közbiztonsági helyzete tűrhetetlen, ezért kívánnak demonstrálni. A hatóságok ezzel szemben úgy vélik, a rendezvény nem tartható meg, mivel – indoklásuk szerint – a párt „ismerten szélsőséges nézeteket valló szimpatizánsainak részvétele, illetve a bejelentésben megjelölt cél miatt nem alkalmas a gyűlés békés jellegének megtartására.”

A Mi Hazánk Mozgalom szerint az indokolás zavaros, mivel „a vonulási útvonalon a lakóközösség multikulturális jellege, összetétele potenciálisan magában hordozza a közrend és közbiztonság megzavarásának lehetőségét.” A párt állítása szerint az egyeztető tárgyalásokon ennél szókimondóbban fogalmaztak, amikor „a többségbe került kisebbséget is szóba hozták”. A közlemény szerint elfogadhatatlan, hogy Magyarországon no-go zónák legyenek.

A párt jelezte, hogy bírósághoz fordul a gyülekezési jog rendőrségi korlátozásának hatályon kívül helyezéséért, ugyanakkor a szolnoki tüntetést mindenképpen megtartják szeptember 13-án 15 órától.

Ha a Pride-ot meg lehetett tartani, akkor „egy rendpárti vonulást miért ne?”

– fogalmazott Novák Előd.