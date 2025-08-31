Orbán Viktor már azzal riogat, hogy Magyar Péter adóemeléssel lépne kormányra

Orbán Viktor;adóemelés;Tisza Párt;Digitális Polgári Körök;

2025-08-31 11:12:00 CEST

Kár, hogy inkább csak a luxizó NER-milliárdosoknak kellene többet fizetniük. Mészáros Lőrincnek és Tiborcz Istvánnak, például.

„Döntő hét van mögöttünk. Elhangzott a következő nyolc hónap kulcsmondata: »Választást kell nyerni, utána mindent lehet.« Ezt vágta az ország képébe a Tisza alelnöke és gazdasági programfelelőse. Gyurcsányéknak több eszük volt” – írta a szabadságát töltő Orbán Viktor az 1-es számú Digitális Polgári Kör tagjainak.

A hvg.hu beszámolója szerint a miniszterelnök a kormány által korábban is hangoztatott, részben valóban elhangzott, ám kiragadott mondatokból állította össze a „Tisza-adóemelés” elnevezésű narratívát.

Orbán Viktor írásában a Gyurcsány Ferenc-féle párhuzamot folytatva azt állította, hogy a szocialisták a választások után mondták el az őszödi beszédben, hogyan vezették félre az embereket, míg a Tisza esetében a választások előtt hangzottak el a kijelentések. „Mindannyian megtudhattuk, jön a Tisza-adó. Az eddigi 15 százalékos adókulcs helyett 22 és 33 százalékos kulcsok. Meg akarják kopasztani az embereket. Mindenki fizetni fog. Ha hagyjuk. De nem hagyjuk! Minden magyarnak tudnia kell: ha a Tiszára szavaz, az adóemelésre szavaz, és lőttek a családi adókedvezménynek is” – fogalmazott a kormányfő.

A miniszterelnök írása ugyanakkor nem tett említést arról, hogy ezt az elképzelést Magyar Péter már korábban cáfolta. Az ellenzéki politikus adócsökkentést hirdetett, csak az ötmilliárd forint felett vezetné be a vagyonadót.