Volodimir Zelenszkij közölte, hogy Ukrajna újabb csapásokat mérhet Oroszországra

2025-08-31 17:06:00 CEST

A szombat éjszakai pusztító orosz dróntámadásra válaszul az ukrán elnök újabb, Oroszország területe elleni mélységi csapásokat is kilátásba helyezett vasárnap.

Oroszország területe elleni újabb mélységi csapásokat is kilátásba helyezett vasárnap Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, válaszul a szombat éjszakai orosz dróntámadásokra, amelyek miatt csaknem 60 ezer háztartás maradt áram nélkül Ukrajna északi és déli részén.

„Folytatni fogjuk aktív műveleteinket, pontosan úgy, ahogy ez Ukrajna védelme számára szükséges. Az erők és eszközök elő vannak készítve. Újabb mélységi csapások szintén tervben vannak” – hangoztatta Volodimir Zelenszkij az X-en közzétett nyilatkozatában, miután Olekszander Szirszkijjel, az ukrán hadsereg főparancsnokával tanácskozott.

A DTEK ukrán energiai szolgáltató vállalat szerint az orosz hadsereg az éjszaka folyamán négy energetikai létesítményre mért csapást Odessza megyében, ahol 29 ezren maradtak áramszolgáltatás nélkül. A legsúlyosabb támadás az Odessza közvetlen közelében fekvő Csornomorszk városát érte, ahol lakó- és kormányzati épületek is megrongálódtak

„A kritikus infrastruktúra jelenleg áramfejlesztőkkel üzemel” – tájékoztatott a Telegram-oldalán Oleh Kiper helyi kormányzó., aki szerint egy ember megsérült a csapásban. Orosz drónok támadták az észak-ukrajnai Csernyihiv megyét is, károkat okozva az ottani energetikai infrastruktúrában, 30 ezer háztartást hagyva áram nélkül – közölte Vjacseszlav Csausz helyi kormányzó.