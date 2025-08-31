Trump: Putyin és Zelenszkij olyan, mint két játszótéren verekedő gyerek

Ukrajna;Egyesült Államok;Donald Trump;Volodimir Zelenszkij;orosz megszállás;

2025-08-31 12:16:00 CEST

Az amerikai elnök szerint elképzelhető, hogy a háború még tartani fog egy ideig

Játszótéri verekedéshez hasonlította az orosz és az ukrán államfő viszonyát az Egyesült Államok elnöke.

Donald Trump az Independent cikke szerint egy interjúban úgy fogalmazott, hogy ez olyan, mintha két gyerek a játszótéren ütni kezdené egymást. „Te meg szeretnéd, ha abbahagynák, de ők csak folytatják. Egy kis idő múlva aztán maguktól abbahagyják (...) Néha előbb ki kell verekedniük magukat, mielőtt le lehet állítani őket” – mondta, ugyanakkor elismerte, hogy a háború már régóta tart, és számos emberáldozattal járt.

Az amerikai elnök arról is beszámolt, hogy milyen tárgyalásokat folytatott Vlagyimir Putyinnal és Volodimir Zelenszkijjel az orosz-ukrán háború lezárásáról. Amikor arról kérdezték, mely kérdésekben nem értett egyet az orosz elnökkel az alaszkai csúcstalálkozón, úgy nyilatkozott, meglepően jó kapcsolatot alakítottak ki, de hozzátette: elképzelhető, hogy a háború még tartani fog egy ideig. Az augusztus 15-én tartott Trump–Putyin találkozó nem hozott áttörést, a fegyveres összecsapások befejezéséről nem született megállapodás. Az orosz elnök állítólag azt a feltételt is megfogalmazta, hogy Ukrajna mondjon le a Donbászról, amelyet Oroszország több mint egy évtizede tart ellenőrzése alatt.

Ezt követően Donald Trump Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel és több európai vezetővel – köztük Keir Starmer brit miniszterelnökkel és Mark Rutte NATO-főtitkárral – egyeztetett a Fehér Házban. A megbeszélések a lehetséges békemegállapodásról és Ukrajna jövőbeli biztonsági garanciáiról szóltak. A Fehér Ház tisztségviselői ugyanakkor úgy vélik, hogy egyes európai politikusok a háttérben lassítják a békefolyamatot: miközben nyilvánosan támogatják a trumpi béketervet, zárt ajtók mögött arra biztatják az ukrán elnököt, hogy várjon egy „kedvezőbb feltételeket kínáló” megállapodásra. Egy névtelenséget kérő magas rangú európai illetékes, aki részt vett a tárgyalásokon, ezzel szemben meglepetésének adott hangot, és hangsúlyozta, hogy az európai vezetők nem folytatnak kettős játékot Trump tudta nélkül.