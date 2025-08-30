Hatalmas nyomás alatt Ukrajna, a teljes frontvonalon támadnak az oroszok

Ukrajna;háború;Valerij Geraszimov;orosz megszállás;

2025-08-30 20:45:00 CEST

Március óta az oroszok több mint 3500 négyzetkilométernyi területet vontak ellenőrzésük alá Ukrajnában.

Az orosz hadsereg gyakorlatilag a teljes frontvonal mentén folyamatos támad – idézi a Reuters az orosz vezérkari főnök bejelentését.

Valerij Geraszimov.közölte, hogy az orosz katonai egségei minden fegyvernemben azinte a teljes frontszakaszon szünet nélkül indítanak támadásokat. Elmondása szerint Oroszország 2025 tavasza és a nyár alatt 76 célzott csapást hajtott végre ukrán hadiipari üzemek ellen, főként olyan létesítmények ellen, ahol nagy hatótávolságú rakétarendszereket és pilóta nélküli repülőeszközöket állítanak elő. A vezérkari főnök hozzátette, az orosz hadsereg jelenleg Luhanszk megye 99,7, Donyeck megye 79, Zaporizzsja megye 74 és Herszon megye 76 százalékát ellenőrzi.

Tájékoztatása szerint Oroszország március óta több mint 3500 négyzetkilométernyi ukrán területet vont ellenőrzése alá, és 149 település felett vette át az irányítást. Nyílt forrásokból származó térképek alapján az orosz erők ebben a hónapban Dnyipropetrovszk megyében is megkezdték előrenyomulásukat, ahol Valerij Geraszimov közlése szerint hét falut sikerült elfoglalniuk.

Az orosz hadsereg a nyáron egre növekvő intenzitással mér légicsapásokat ukrán városokra, beleértve a fronttól távolabb eső térségeket is. Keleten közben folytatódnak a , amelyek célja újabb területek megszerzése a több mint három és fél éve tartó háborúban.

Ukrán hivatalos források szerint a szerda éjjel és csütörtök hajnalban Kijevre mért légicsapások legkevesebb 23 ember életét követelték, 38-an pedig megsérültek. A támadások kevesebb mint két héttel azelőtt indított el rakétákat és drónokat az ukrán főváros felé, hogy Donald Trump amerikai elnök augusztus 15-én az alaszkai Anchorage-ben csúcstalálkozón fogadta Vlagyimir Putyin orosz államfőt. Washingtonban azt remélték, hogy a tárgyalás előmozdíthatja a béketörekvéseket. Moszkva tagadja, hogy polgári létesítményeket támadna, míg az ukrán hatóságok állítása szerint az elmúlt hónapokban több tucat civil esett áldozatul a sűrűn lakott övezetekben.