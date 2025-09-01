„Tarr Zoltán innentől politikai tehertétellé vált a Tisza Párt számára” – Kezd elfajulni az adóháború, de a Fidesznek is volt már Tarr Zoltánja

Fidesz;adózás;Tisza Párt;választás 2026;

2025-09-01 05:55:00 CEST

Adóemelés tervével vádolja a Fidesz a Tisza Pártot. Magyar Péter és társai ezt cáfolják, az ellenzéki alakulat progresszívvé tenné a jelenleg egykulcsos szja-rendszert.

Az elmúlt napokban a Fidesz azzal vádolta a legnagyobb ellenzéki kihívóját – egy bizonytalan eredetű, a Tisza Pártnak tulajdonított belső feljegyzés alapján-, hogy kormányra kerülése estén jelentős személyi-jövedelemadó emelésére készül. Sőt, a kormánypárti sajtó Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke etyeki fórumán történteket is górcső alá vette. A rendezvényen arról beszélgettek, ki szeretne egy-, ki többkulcsos adózást. Tarr Zoltán a felvételen azt mondja, hogy most nem lehet még erről beszélgetni, „választást kell nyerni”, és utána mindent lehet. Orbán Viktor már úgy tette ki a beszélgetésről készült képsorokat: „Vigyázat!!! Készülnek az adóemelésre, jön a Tisza-adó!” A miniszterelnök később egy videót is közzétett, rajta Tarr Zoltán összevágott mondataival. A felvétel mellé azt írta: „Ez már nem gyerekség, ez már véresen komoly. Készülnek az adóemelésre, jön a Tisza-adó. Ha hagyjuk. De nem hagyjuk!” A fideszes politikusok oldalain sorra jelentek meg a Tisza adóemelésének mértékét kiszámoló kalkulátorok, Lázár János arról írt: „Nem árad, hanem átbasz a Tisza! Etyek az új Őszöd!”

A kommunikációs nyomás hatására múlt pénteken a Tisza elnöke bejelentette, hogy a párt progresszívvé tenné a jelenleg egykulcsos, 15 százalékos szja-rendszert. A tervek szerint visszahoznák az adójóváírás intézményét, ennek köszönhetően a minimálbér adóját 9 százalékra mérsékelnék, az adójóváírást pedig az átlagbérnél vezetnék ki. Így az adóteher a mindenkori minimálbér és az átlagbér között fokozatosan emelkednek 9-ről 15 százalékra.

Magyar Péter azt is bejelentette, hogy terveik szerint az átlagbér feletti rész továbbra is 15 százalékkal adózna, nem tervezik efelett sem emelni az adómértékét. (Teszik ezt annak ellenére, hogy a nettó 800 ezer-1 millió forintos jövedelmeknél kézenfekvő lenne egy harmadik, a 15 százaléknál magasabb adókulcs bevezetése – ami kompenzálná az adójóváírás miatt kieső bevételeket. A – szerk.)

Ehelyett a Tisza Párt a vagyonadó bevezetését tervezi, minden 5 milliárd forint feletti vagyont megadóztatna. Ennek részleteiről árult el új információkat az elnök a hétvégén. Facebook-posztja szerint a vagyonadó minden vagyontárgyra kiterjed majd, beleértve a nagyértékű ingóságokat (jacht, magánrepülő, festmény, sportkocsi), ingatlanokat, a céges vagyont és a külföldön lévő vagyontárgyakat is.

A megfizetendő vagyonadó alapját az illetékmentes ajándékozási körben lévő közeli hozzátartozókkal együtt kell kiszámolni (házastárs, vagy a gyerekek nevére átíratással nem lehet majd kikerülni az adófizetést). Évente önbevallást kell készíteni, amit a NAV kockázatfókuszú egyedi vizsgálatokkal rendszeresen ellenőriz majd - írta a Tisza elnöke. Magyar megjegyzi, hogy a vagyonadó nem büntetés – hanem a társadalmi igazságosság és szolidaritás egyik eszköze.

„Bár a Fidesz nyilván megpróbálja ezt kiforgatni, de Magyarországon egyáltalán nem ördögtől való többkulcsos adóról beszélni; a szavazóknál ugyanis népszerű javaslat az, hogy a gazdagok fizessenek többet – hangsúlyozta Pék Szabolcs. Az Iránytű Intézet elemzője szerint ráadásul Magyar Péter ezt is ügyesen keretezte át azzal, hogy azóta többször világosan kommunikálta: javaslatuk arról szól, hogy a minimálbért keresők adóját – ahogy a mediánbért keresőkét is – 9 százalékra csökkentik. Mi több, a milliárdosokra vagyonadót vetnek ki, miközben 2 millió magyar fizet majd kevesebbet.

Nagy Attila Tibor politikai elemző is úgy gondolja: jól tette a Tisza Párt elnöke, hogy gyorsan reagált, és elhatárolódott az Indexen megjelent dokumentumtól. Ám mivel az adózás ügye mindenkit érint, aki jövedelemmel rendelkezik, nem biztos, hogy a történet úgy cseng majd le, mint a korábban Kollár Kingát célkeresztbe vevő Fidesz-kampány. - Az is igaz, hogy olyat sem Magyartól, sem Tarrtól nem tudnak idézni, amely az átlagbér magasabb megadóztatásáról szól – hangsúlyozta az elemző, aki szerint az igazán kellemetlen inkább az, hogy Tarr azt mondja erről: nem lehet bizonyos dolgokról beszélgetni a kampányban. Pék Szabolcs szerint jelenleg nem megjósolható, hogy az ügy nagyobbat üt-e a Tiszán a tavaszi Kollár Kinga-féle „bakinál”, ám a 2026-os győzelemhez leginkább az ingadozó szavazókat kell megnyerni. - Többségük még most is inkább a Tisza mellett van, őket nem egy ilyen hazug propagandakampánnyal fogják visszacsábítani – mondta a szakértő.

Hosszú kampányra utalt Orbán Viktor is a 1-es Digitális Polgári Kör Facebook-csoportjában: „Gyurcsányéknak legalább volt annyi eszük, hogy csak a választás után mondták el az öszödi beszédet! (…) a következő nyolc hónap mondata: választást kell nyerni, és utána mindent lehet!” - írta vasárnapi posztjában kormányfő.

Pék Szabolcs szerint a rendszeres „őszödözéssel” mindkét politikai oldal inflálja a kifejezés jelentését. A választást sem néhány kiragadott mondat dönti majd el, hanem, hogy az osztogatás mennyire ellensúlyozza a rossz közhangulatot.

Kibeszélők a Fideszben Kevesen emlékeznek rá, de korábban a Fidesznek is akadtak „Tarr Zoltánjai”. 1998-as első győzelmük után nem sokkal Urbán László beszélt arról: „Más a választási-, és más a kormányprogram!” Urbán Lászlóból emiatt nem lett pénzügyminiszter, ahogy 2010-ben Mádi Lászlót törölték a párt országos listájáról; ő – a Fidesz ígéreteivel szemben – az ingatlanadó bevezetésének „megvitatásáról” beszélt.

Nagy Attila Tibor sem bocsátkozott jóslásokba, de – mint mondta – az biztos, hogy Tarr Zoltán megajándékozta a Fideszt pár kellemetlen mondattal, amelyek még kapóra jöhetnek. Az elemző úgy látja, a tiszás politikus szavaival főképp Magyar Péter megbízhatatlanságát építhetik tovább. Szerinte Magyar Péter követhette volna az „előremenekülő” stratégiát. - Tarr Zoltán innentől politikai tehertétellé vált a Tisza Párt számára, és mindaddig az marad, amíg nem mond le önként az EP-mandátumáról – mondta lapunknak. Az elemző hangsúlyozta: A Tisza Párt elnöke közjogilag ugyan nem foszthatja meg őt a képviselőségtől, de kommunikációs szempontból akár segíthetett volna egy ilyen lépés.

- Más kérdés, hogy Tarr Zoltánt maga Magyar Péter hívta a pártba tavaly, így ezt sem lett volna könnyű hatékonyan elmagyarázni – tette hozzá az elemző. Pék Szabolcs szerint a Tarr-ügy nem veszélyes, sokkal inkább a 106 új Tisza-jelölt kampánya előtt lehet intő példa Magyar Péter számára.