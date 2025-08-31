BRFK;közúti ellenőrzés;gyűrűsfarkú maki;védett állatok;

Gyűrűsfarkú maki került elő egy villamossínen közlekedő autó ellenőrzésekor Budapesten

Az 53 éves zirci férfit fokozottan védett élő szervezet egyedére elkövetett természetkárosítás bűntettével gyanúsították meg. Nem tett vallomást, így egyelőre nem tudni, hogyan került hozzá az egzotikus állat. 

A BRFK motoros rendőrei egy villamossínen közlekedő autóst ellenőriztek az Orczy úton. Az intézkedés egy lett volna a sok közül, ám „valaki” kikandikált az anyósülés alól – számolt be róla a Rendészeti Államtitkárság vasárnap a Facebook-oldalán.

„Apró is volt, szőrös is, no meg fokozottan védett. Füle hegyezésével és ide-oda forgatott gombszemével a veszteglés okát vizslatta, míg hámjával és pórázával piruettezett” – írták. Mint kiderült, egy gyűrűsfarkú maki utazott a megállított autóban. 

Az egyenruhások ezután felvették a kapcsolatot a Fővárosi Állat- és Növénykert munkatársaival. „A szokás szerint megtapasztalt segítőkészségnek hála a jószág lakhatása, ellátása biztosított. Az ideiglenes szálláshelyre érkeztetést röpke, ölben pózolós, baráti fotózkodás követte” – mesélték a rendőrök a posztban.

Az 53 éves zirci férfit fokozottan védett élő szervezet egyedére elkövetett természetkárosítás bűntettével gyanúsították meg, és közlekedési szabálysértés miatt pénzbírságot is kapott, miután a villamossínen közlekedett. A férfi nem tett vallomást, így egyelőre nem tudni, hogyan került hozzá az egzotikus állat. 

