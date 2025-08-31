Gyűrűsfarkú maki került elő egy villamossínen közlekedő autó ellenőrzésekor Budapesten

BRFK;közúti ellenőrzés;gyűrűsfarkú maki;védett állatok;

A BRFK motoros rendőrei egy villamossínen közlekedő autóst ellenőriztek az Orczy úton. Az intézkedés egy lett volna a sok közül, ám „valaki” kikandikált az anyósülés alól – számolt be róla a Rendészeti Államtitkárság vasárnap a Facebook-oldalán.

„Apró is volt, szőrös is, no meg fokozottan védett. Füle hegyezésével és ide-oda forgatott gombszemével a veszteglés okát vizslatta, míg hámjával és pórázával piruettezett” – írták. Mint kiderült, egy gyűrűsfarkú maki utazott a megállított autóban.

Az egyenruhások ezután felvették a kapcsolatot a Fővárosi Állat- és Növénykert munkatársaival. „A szokás szerint megtapasztalt segítőkészségnek hála a jószág lakhatása, ellátása biztosított. Az ideiglenes szálláshelyre érkeztetést röpke, ölben pózolós, baráti fotózkodás követte” – mesélték a rendőrök a posztban.

Az 53 éves zirci férfit fokozottan védett élő szervezet egyedére elkövetett természetkárosítás bűntettével gyanúsították meg, és közlekedési szabálysértés miatt pénzbírságot is kapott, miután a villamossínen közlekedett. A férfi nem tett vallomást, így egyelőre nem tudni, hogyan került hozzá az egzotikus állat.