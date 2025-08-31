Dobrev Klára: Legyen a kék sál a nők mindennapi nehézségeinek szimbóluma, és annak, hogy ne a férfiak szabják meg a nőknek, hogyan éljenek

DK;rendezvény;Dobrev Klára;

2025-08-31 17:15:00 CEST

A Demokratikus Koalíció megtartotta a Kék sál: új fejezet a nőkért mozgalom rendezvényét.

A rendezvényen az Újbudai Parkszínpadon Dobrev Klára elmondta, hogy nem hajlandó elfogadni a gyengébb nem kifejezést, mert szerinte ha nem fizikai erőről van szó, akkor az életben általában a nők az erősebbek. Magyarországon nagyjából ugyanannyi nő él, mint férfi, semmivel sem rosszabbak, mint a férfiak, a parlamentben viszont a képviselők alig tíz százaléka nő, amivel utolsók vagyunk egész Európában. Dobrev Klára szerint ennek oka az is, hogy a nők hajlamosak tűrni a helyzetüket.

A Demokratikus Koalíció kéksálas mozgalommal szeretné felhívni a figyelmet azokra a nehézségekre, amelyekkel a nők a hétköznapokban szembesülnek. Ugyanakkor legyen a kék sál annak is a szimbóluma, a nők már nem tűrik tovább, hogy másodrangú állampolgárok legyenek. – A jobboldal a konyhába meg a szülőszobába száműzné a nőket, ő viszont baloldali politikusként azért áll ki, hogy a nők dönthessenek a sorsukról, ne pedig a férfiak mondják meg nekik, hogy mit csinálnak jól és mit nem; egyáltalán hogy mit csinálhatnak és mit nem – mondta.

A rendezvényen Kálmán Olga moderálásával pódiumbeszélgetések is zajlottak női városvezetők, a DK női országgyűlési és fővárosi képviselői, valamint különböző szakemberek részvételével arról, hogy mi fontos a nőknek. Itt a közbiztonságtól kezdve a játszótéri LED-es közvilágításon át az egészségügyi szűrővizsgálatokig sok minden szóba került. A többi között az is, hogy a nők fizetése ugyanazért a munkáért ugyanannyi legyen vagy hogy az anyák megbecsülése helyes törekvés, de a gyermektelen nőket is meg kell becsülni. Beszéltek a résztvevők arról is, hogy vissza kell adni az önkormányzatok jogköreit és forrásait, mert ők tudják a legjobban, hogy milyen problémákkal küszködnek az ott élők, köztük a nők. Egyetértettek abban, hogy az állam nem vonhatja ki magát a szociális kötelezettségek alól, köteles biztosítani állampolgárainak a méltó gyermek- és idős kort.