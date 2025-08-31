Az Orbán Balázs-féle MCC kitett, aztán elsőre villámgyorsan törölt egy képgalériát a kétmilliárd forintért felújított győri központjáról

Győr;felújítás;Facebook;képgaléria;Mathias Corvinus Collegium;

2025-08-31 19:58:00 CEST

Mintha valaki rájött volna, hogy választási kampány előtt nem kellene közpénzszórással hivalkodni. Bár a képgalériát később újra posztolták, kérdés, miért kell kétmilliárd forintot fordítani egy olyan oktatási központra, amely közép- és felsőfokú tanulmányaikat végző diákoknak kínál képzéseket, ösztöndíj- és programlehetőségeket.

Először mindössze néhány percen át volt kint vasárnap délután a Mathias Corvinus Collegium Facebook-oldalán az a képgaléria, amelyik a Fidesz, illetve az Orbán-kormány káderképzőjeként ismert szervezet kétmilliárd forintból felújított győri oktatási központját mutatta be – hívta fel a figyelmet egy szemfüles olvasónk. A képgalériát rejtő bejegyzést törölték, legalábbis órákon át nem volt elérhető az MCC Facebook-oldalán mire végül újra posztolták. „Mire elküldtem volna őket az anyjukba egy kommentben, már vissza is vonták. Nem értem, miért” – fájlalta forrásunk. Később a képgaléria újra megjelent, ide kattintva lehet megnézni, kérdés, miért kell kétmilliárd forintot fordítani egy olyan oktatási központra, amely közép- és felsőfokú tanulmányaikat végző diákoknak kínál képzéseket, ösztöndíj- és programlehetőségeket.

Mint ismert, a központ, vagyis a győri Konferencia Hotel épületét az MCC még 2021-ben szerezte meg, a felújítására kiírt pályázaton pedig – írta meg egy éve az Átlátszó – a REAG Invest Kft. nevű cég futott be nettó 2 058 664 449 forintos ajánlattal. Ehhez két pályázót, az Euro Generál Zrt.-t, illetve az EB Hungary Invest Kft.-t „aránytalanul alacsony” összegű ajánlatra, egyet pedig egyéb okokra hivatkozva ki zártak. Bár az EB Hungary Invest Kft. előzetes vitarendezési kérelmet is benyújtott, majd a Közbeszerzési Döntőbizottság elé vitte az ügyet, mondván, ajánlatkérő jogsértően zárta ki, arra sem derülhetett fény, hogy a felújítás értékét eredetileg mennyire becsülték. Az MCC egyébként még 2021 elején a független értékbecslésben szereplő 1,146 milliárd forintos piaci értéknél több mint 25 százalékkal nagyobb összeget, 1,455 milliárdot fizetett az egykor Kis Hiltonnak is nevezett épületért.

A felújításnál vigyázni kellett, az épület ugyanis kiemelt védettségű területen, a Nagyboldogasszony Székesegyház műemléki környezetében, több műemlékkel és kiemelten védett régészeti lelőhely közelében fekszik.