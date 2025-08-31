Premier League;futball;Arsenal;gól;Szoboszlai Dominik;Liverpool FC;

2025-08-31 20:25:00 CEST

Szoboszlai Dominik akkora szabadrúgásgólt lőtt, hogy a Holdról is látszott, a Liverpool győzött az Arsenal ellen

Sikerével a Liverpool maradt az egyetlen százszázalékos együttes a Premier League-ben ebben a szezonban, a 3. fordulóban.