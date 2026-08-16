A hagyományos Community Shielddel, azaz a Szuperkupával rajtolt Angliában vasárnap az új futballidény. A bajnok Arsenal 3-0-ra győzte le a Manchester Cityt a Cardifban megrendezett mérkőzésen.
Vasárnap délután Cardiffban csap össze a Premier League-bajnok Arsenal és az FA Kupa-győztes Manchester City. Ez a mérkőzés hagyományosan az angol elit idénynyitánya.
A budapesti BL-döntő elvesztése után egyáltalán nem estek depresszióba az Arsenal-drukkerek, megünnepelték a korábban megszerzett hazai bajnoki címüket.
Sok kép boldog franciákról és az Arsenal elleni budapesti meccsről.
Az Eiffel-tornyot a PSG színeivel világították ki.
Az Arsenal már a 6. percben megszerezte a vezetést Havertz góljával, aztán a 65. percben Dembélé büntetőből egyenlített. Magyarország, vagyis a budapesti Puskás Aréna először látta vendégül a finálét.
Az UEFA által a Tisza-kormánynak juttatott jegyeknek köszönhetően.
30-30 szurkoló dobta be magát az összetűzésbe, a franciák győztek.
Szombat este hattól a legnagyobb európai klubtorna első pesti döntőjét vívja az eddig nyeretlen – ebben az évadban veretlen – Arsenal és a címvédő PSG.
Az angoloknak a Bayern Münchennel vagy a címvédő Paris Saint-Germainnel kell megküzdeniük a végső győzelemért a május 30-i fináléban.
A londoniak ebben a szezonban még nem kaptak ki a legrangosabb európai labdarúgó-kupasorozatban, az elődöntőben ma a ligaszakaszban már legyőzött Atlético vendégei lesznek.
Az Arsenal az Inter vendégeként győzött 3-1-re, a londoniaknak így továbbra is százszázalékos a mérlegük.
Sikerével a Liverpool maradt az egyetlen százszázalékos együttes a Premier League-ben ebben a szezonban, a 3. fordulóban.
Világossá tette, ha volt iskolatársai az életüket adják a hazájukért, ő sem tehetne másként.
Az Ágyúsok a hírek szerint 105 millió fontot fizettek Declan Rice-ért.
Az együttes az előző szezont trófeával zárta (FA Kupa), az új idényt pedig trófeával nyitotta.
A csapat már 14. alkalommal diadalmaskodott ebben a sorozatban.
Az ugyancsak BL-be igyekvő, harmadik helyen álló Leicester City is begyűjtötte a három pontot a Crystal Palace legyőzésével.
Hiába gyűlt össze Budapesten közel 1000 Arsenal-szurkoló, kedvenceik 4-1-re kikaptak a Chelsea-től a labdarúgó Európa-liga szerdai döntőjében.
Az együttes 4-1-re legyőzte az Arsenalt a bakui döntőben, így 2013 után másodszor diadalmaskodott a második számú kupasorozatban.
Kevés angol szurkoló tekinti meg élőben az Arsenal és a Chelsea mérkőzését a labdarúgó Európa-liga szerdai, Bakuban sorra kerülő döntőjében. Az örmény–azeri konfliktus miatt az egyik játékos is otthon maradt.
Nyolcvankét éves korában meghalt Peter Hill-Wood, a labdarúgócsapat korábbi elnöke.
Angol sajtóhír szerint az Arsenal kölcsönadná német futballsztárját, az újabban kevés játéklehetőséget kapott Mesut Özilt.
Edzői pályafutása 250. európai kupamérkőzésén Arsene Wenger 1-0-ás vereséget szenvedett csapatával, az Arsenallal a labdarúgó Európa-liga elődöntőjében.
Az idény végén, több mint 21 év után távozik az Arsenal labdarúgócsapatától Arsene Wenger vezetőedző. A francia tréner maga jelentette be ezt egy közleményben.
Lemondott az Arsenal legendás edzője, a londoni futballcsapatot 1996 óta irányító Arsène Wenger. A 68 éves francia menedzser a szezon végén távozik, mivel úgy érzi, „eljött az idő”. Wenger mindenkinek köszönetet mondott, hogy 22 évig irányíthatta a klubot. – Örökké szeretni és támogatni fogom az Arsenal-t – írta Wenger.