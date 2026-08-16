PSG–Arsenal 4-3, tizenegyespárbajban megvédték a címüket, újra magasba emelhetik a BL-trófeát a franciák

Az Arsenal már a 6. percben megszerezte a vezetést Havertz góljával, aztán a 65. percben Dembélé büntetőből egyenlített. Magyarország, vagyis a budapesti Puskás Aréna először látta vendégül a finálét.