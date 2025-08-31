Itt vannak a hatos lottó e heti nyerőszámai

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint hatos lottó a 35. héten tartott sorsolásán a következő számokat húzták ki:
4 (négy)
21 (huszonegy)
25 (huszonöt)
33 (harminchárom)
39 (harminckilenc)
41 (negyvenegy)
Nyeremények
6 találatos szelvény nem volt.
5 találatos szelvény 40 darab, nyereményük egyenként 319 515 forint.
4 találatos szelvény 1910 darab, nyereményük egyenként 6 690 forint.
3 találatos szelvény 30 539 darab, nyereményük egyenként 2545 forint.
A következő sorsoláson várható nyereményösszeg (egy nyertes esetén): 263 millió forint. Mint megírtuk, augusztus közepén már valaki egyszer elvitte az 1,4 milliárd forintos főnyereményt a hatos lottón. Nemrég, július 26-án pedig az ötös lottó főnyereményét vitték el.Volt telitalálatos a hatos lottón, valaki elvitte az 1,4 milliárdos főnyereménytElvitték az ötös lottó főnyereményét, valaki nyert négymilliárd forintot