Itt vannak a hatos lottó e heti nyerőszámai

hatos lottó;nyerőszámok;Szerencsejáték Zrt.;

2025-08-31 21:02:00 CEST

A hónapban már kihúztak egy telitalálatos szelvényt.

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint hatos lottó a 35. héten tartott sorsolásán a következő számokat húzták ki:

4 (négy)

21 (huszonegy)

25 (huszonöt)

33 (harminchárom)

39 (harminckilenc)

41 (negyvenegy)

Nyeremények

6 találatos szelvény nem volt.

5 találatos szelvény 40 darab, nyereményük egyenként 319 515 forint.

4 találatos szelvény 1910 darab, nyereményük egyenként 6 690 forint.

3 találatos szelvény 30 539 darab, nyereményük egyenként 2545 forint.

A következő sorsoláson várható nyereményösszeg (egy nyertes esetén): 263 millió forint. Mint megírtuk, augusztus közepén már valaki egyszer elvitte az 1,4 milliárd forintos főnyereményt a hatos lottón. Nemrég, július 26-án pedig az ötös lottó főnyereményét vitték el.