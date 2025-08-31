Hadházy Ákos szólt, hogy hétfőn elkezdi bemutatni az Orbán-féle Pusztaversailles terveit

Orbán Viktor;Hadházy Ákos;Hatvanpuszta;

2025-08-31 20:36:00 CEST

A független országgyűlési képviselő azt ígérte, hogy hamarosan újabb fotókat közöl az Orbán-család hatvanpusztai birtokáról.

„Holnaptól elkezdem bemutatni Pusztaverszáj terveit és természetesen vannak még újabb fényképek is” – közölte Hadházy Ákos vasárnap délután a Facebook-oldalán.

A független országgyűlési képviselő posztjában azt írta, megkérdezték tőle, miért nem reagál arra, hogy Orbán Viktor vasárnap azzal vádolta meg az ellenzéket, hogy ami a miniszterelnök családjának Hatvanpusztán lévő birtokát illeti, „hazudozik” kastélyokról, jachtokról, luxusrepülőkről. A miniszterelnök egészen pontosan az egyes számú Digitális Polgári Kör vasárnapi körlevelében az Index beszámolója szerint úgy fogalmazott: „Ellenfeleinknek csak a hazugság maradt: naponta hazudoznak hajókról, kastélyokról, sosem volt luxusról. Már a hihetőség látszatára sem adnak. Hazugságaik még a másnapot sem érik meg.”

Hadházy Ákos pofátlannak és kétségbeesettnek nevezte a kormányfő magyarázatát. Szerinte egyébként nem elég a bizonyítékokat pusztán a közösségi médiában megosztani, mert így jó eséllyel inkább azokhoz jutnak el, akik már ismerik az igazságot. Arra biztatta követőit, hogy töltsék le és közvetlenül e-mailben vagy üzenetben továbbítsák azokat „a propaganda által megtévesztett honfitársainknak”, mert így szerint többen fognak elgondolkodni. (A „Pusztaverszáj” fordulat nyilván célzás az egykori fényűző francia királyi rezidenciára, Versailles-ra – a szerk.)

Hozzátette, a Fidesz idegessége azt mutatja, hogy a képek így is egyre több kormánypárti szavazóhoz jutnak el. „Sem a régebbi, sem az új ellenzék nem volt hajlandó foglalkozni a propagandagépezet elleni valódi ellenállással és úgy tűnik, ez nem is fog változni. Ennek viszont az a következménye, hogy Orbán Viktor a magszavazóit még mindig meggyőzheti ez a primitív tagadás és/vagy a háborúval vagy adóemeléssel riogatás” – zárta bejegyzését.

A független parlamenti képviselő nemrég lapunk Törésvonal című műsorában hangsúlyozta, a felvételek újabb bizonyítékai annak, hogy a hatvanpusztai birtok nem gazdasági üzem, hanem luxusberuházás. Állatorvosként hozzátette: mezőgazdasági üzemekben nem látott úszómedencét.