Földrengés volt Afganisztánban, több mint 600 halálos áldozat lehet

Afganisztán;földrengés;mentés;

2025-09-01 07:16:00 CEST

A mentőalakulatok csak nehezen tudnak eljutni a leginkább érintett térségekbe.

Cikkünk nemsokára frissül!

Több száz ember veszthette életét és sebesülhetett meg, amikor 6-os erősségű földrengés rázta meg a kelet-afganisztáni Kunar tartományt – írja a BBC. Helyi hatósági közlésekre hivatkozva az AP hírügynökség legkevesebb 250 halottról és 500 sebesültről számolt be, erről adott hírt korábban az afganisztáni Bahtar állami hírügynökség is. A BBC a tálib belügyminisztérium közlése alapján ugyanakkor már azt írja, 622 ember vesztette életét (610 Kunar tartományban és 12 Nangrahar tartományban) és több mint 1500-an megsérültek. A természeti katasztrófa Nur Gul, Szoki, Vatpur, Manogi and Csapadare körzetben is szedett áldozatokat.

A rengés hipocentruma Nangarhár tartomány fővárosától, Dzsalalábádtól 27 kilométerre északkeletre, nyolc kilométeres mélységben volt. Az utórengések Kunar tartomány számos kerületében még mindig érezhetők, többfelé földcsuszamlások és áradások zárták el az utakat. A tálib kormány helikopterekkel próőbál eljutni a földrengés sújtotta közösségekhez.

Az egészségügyi minisztérium közleményben arról számolt be, hogy három falu csaknem teljesen megsemmisült. A sérültek egy részét már evakuálták, a kutató-mentő erőfeszítések még folyamatban vannak, az érintett terület csak korlátozottan közelíthető meg.

A földrengést érezni lehetett a fővárosban, Kabulban is, és Afganisztán egyes részein internet-kimaradások voltak. A központi és a közeli tartományokból támogató csapatok indultak a földrengés sújtotta térségek felé, és az ENSZ Gyermekalapja (UNICEF) is közölte, hogy csapatai vannak a helyszínen.