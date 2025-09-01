Döntött a bíróság, megtarthatja vagyonát a minisztériumi korrupciós ügy egyik kulcsfigurája

Noha tavaly októberben két és fél év fogházra ítélték a Pénzügyminisztériumon és a Miniszterelnökségen átívelő korrupciós botrány kulcsfiguráját, a Fővárosi Ítélőtábla döntése értelmében a bűncselekményből származó vagyont megtarthatja az elítélt – tudta meg a 24.hu.
H. Anita pályázatírót – akivel vádalkut kötött az ügyészség – az első fokon eljáró Budapest Környéki Törvényszék a fogházbüntetés mellett 190 millió forint vagyonelkobzásra ítélte. H. Anita az utóbbi döntés ellen fellebbezett, a Fővárosi Ítélőtábla pedig a portál szerint
a minap úgy határozott, hogy mivel a pályázatíró legális munkát is végzett, amelynek ellenértéke, valamint a befolyásáért kért korrupciós pénz nem különíthető el egymástól, a vagyonelkobzás megállapítása téves volt.
Az ítélőtábla indoklása szerint a befolyása érvényesítéséért kért összeg
ugyan bűncselekményből származó vagyon, de az kétséget kizáró bizonyossággal nem számszerűsíthető, ezért a fenti összegekre (190 millió forint) tévesen rendelt el vagyonelkobzást az elsőfokú bíróság.
Az ítélet alapján tehát a bűncselekményből származó vagyont megtarthatja H. Anita, akivel szemben végül csupán 475 ezer forint vagyonelkobzást állapítottak meg.Bár a bíróságon nem beszélt róla, spanyolországi luxuslakása és horvát tengerparti nyaralója is van a több minisztériumot érintő korrupciós ügy egyik kulcsfigurájának