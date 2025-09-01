Döntött a bíróság, megtarthatja vagyonát a minisztériumi korrupciós ügy egyik kulcsfigurája

korrupció;Pénzügyminisztérium;Fővárosi Ítélőtábla;vádalku;

2025-09-01 09:54:00 CEST

Az indoklás szerint a befolyás érvényesítéséért kért összeg ugyan bűncselekményből származó vagyon, de az kétséget kizáró bizonyossággal nem számszerűsíthető.

Noha tavaly októberben két és fél év fogházra ítélték a Pénzügyminisztériumon és a Miniszterelnökségen átívelő korrupciós botrány kulcsfiguráját, a Fővárosi Ítélőtábla döntése értelmében a bűncselekményből származó vagyont megtarthatja az elítélt – tudta meg a 24.hu.

H. Anita pályázatírót – akivel vádalkut kötött az ügyészség – az első fokon eljáró Budapest Környéki Törvényszék a fogházbüntetés mellett 190 millió forint vagyonelkobzásra ítélte. H. Anita az utóbbi döntés ellen fellebbezett, a Fővárosi Ítélőtábla pedig a portál szerint

a minap úgy határozott, hogy mivel a pályázatíró legális munkát is végzett, amelynek ellenértéke, valamint a befolyásáért kért korrupciós pénz nem különíthető el egymástól, a vagyonelkobzás megállapítása téves volt.

Az ítélőtábla indoklása szerint a befolyása érvényesítéséért kért összeg

ugyan bűncselekményből származó vagyon, de az kétséget kizáró bizonyossággal nem számszerűsíthető, ezért a fenti összegekre (190 millió forint) tévesen rendelt el vagyonelkobzást az elsőfokú bíróság.

Az ítélet alapján tehát a bűncselekményből származó vagyont megtarthatja H. Anita, akivel szemben végül csupán 475 ezer forint vagyonelkobzást állapítottak meg.