Tíz komplett lakás, 190 négyzetméteres étkező, steakelőkészítő helyiség – Hatvanpusztai tervrajzokat mutatott be Hadházy Ákos

2025-09-01 07:59:00 CEST

„Ha ez egy mezőgazdasági üzem, akkor én meg a római pápa vagyok” – jegyezte meg a független országgyűlési képviselő.

Hadházy Ákos hétfőn a Facebook-oldalán jelentette be, hogy megszerezte a hatvanpusztai Orbán-birtok két nagyobb épületének és a mélygarázsoknak a tervrajzait. A független országgyűlési képviselő közölte, hogy először a „vendégháznak”, vagy „nyugati szárnynak” nevezett épület földszintjének és emeletének alaprajzát mutatja meg. Megjegyezte, ez az egyik lerombolt, műemlék birkaistálló helyén áll, és ez az a szárny, amely az energiahatékonysági igazolás szerint is lakóépület.

A politikus azt írta, a mellékelt rajzok többségét a hozzá eljutott tervek alapján rajzolta át a kérésére egy építész. A megszerzett, többféle részletességű tervrajzot egységes, jól értelmezhető formában szerkesztette meg. Az eredeti rajzokat a források védelme miatt nem teszi közzé, de néhány részletet az eredeti tervekből kiemelve, azokból a feliratok, jelzések többségét eltávolítva szintén mellékelt.

Hadházy Ákos szerint a tervrajzokból kiderül, hogy mezőgazdasági üzem nincs, de van:

10 komplett lakás, mindegyikben több szoba (vannak olyanok, amelyikben négy is), konyha, wc, fürdőszoba. A „luxusapartmanok” 35-80 négyzetméteresek, négy közülük kétszintes.

két lift, három lépcsőház (plusz négy kétszintes lakás külön, saját lépcsőt kapott).

a földszinten 190 négyzetméteres étkező (kandallóval), és egy 140 négyzetméteres társalgó.

az emeleten egy 160 négyzetméter és 90 négyzetméter dohányzószoba/klubszoba megjelölésű helyiség.

maga a konyha „csak” 40 négyzetméteres, de van hozzá külön hűtőtér, italraktár, szárazáru raktár, fogyóeszköz raktár, zöldség-előkészítő, hús-előkészítő, fehér és fekete mosogató. A pinceszinten külön steakelőkészítő helyiség is van.

a 10 lakás közül a legkisebbe közvetlenül a konyhából lehet külön lépcsővel felmenni, az építőmunkások szerint ez a séf lakása.

van egy külön, 10 négyzetméteres söntés (kocsma) is.

25 négyzetméter gardrób, 80 négyzetméter raktár, mosókonyha és tisztaruha-raktár.

bár mind a 10 lakásban van mosdó és wc, több közösségi férfi/női mosdó és zuhanyzó is található.

„Ha egy mondatban össze kellene foglalni: ha ez egy mezőgazdasági üzem, akkor én meg a római pápa vagyok. Ahogy jeleztem, egyes helyiségekről vannak fényképeim és videóim is, ezeket külön posztban meg fogom mutatni. De addig kérem, higgyék el: enyhén szólva nem az olcsóságra törekedtek” – jelezte posztjában a független parlamenti képviselő.

A képviselő azt is közölte, hogy holnap a könyvtárról fog az eddigieknél újabb fotókat bemutatni, mert arról nem kapott terveket, de „a fotó önmagáért beszél”. A rajzok bemutatását várhatóan szerdán a mélygarázs és a „Műhelylak” alatti pincékkel, majd csütörtökön magával a „Műhelylakkal” folytatja majd, és ezt követően tér át a benti képekre.