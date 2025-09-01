Egy 11 éves gyerek az Egyesült Államokban becsöngetett egy házba és elfutott, a tulajdonos hátbalőtte

Egyesült Államok;lövöldözés;gyerekgyilkosság;

A kisfiú belehalt sérüléseibe.

Szombat este Houstonban meggyilkoltak egy 11 éves kisfiút egy becsengetős csínytevés miatt - számolt be a CNN a helyi rendőrség tájékoztatása nyomán.

A hírcsatorna szerint a gyermek és több társa csínytevésekben vettek részt, becsengettek otthonokba, majd utána elfutottak. A gyilkosság nem sokkal este 11 előtt történt, amikor is miután a kisfiú becsengetett és futásnak eredt, a ház lakója kijött és hátba lőtte. A gyerek vasárnap a kórházban belehalt sérüléseibe.

A rendőrség közlése szerint egy személyt a helyszínen őrizetbe vettek, kihallgatták, de azóta szabadon is engedték. A nyomozók most áttekintik a térfigyelő kamerák felvételeit, majd a kerületi ügyészséggel együttműködve hoznak döntést a lehetséges vádemelést illetően. Michael Cass őrmester, a houstoni rendőrség gyilkossági nyomozója jelezte, hogy nem éppen úgy tűnik, hogy önvédelemről volt szó, ezért várhatóan emberölés miatt fognak vádat emelni.

A CNN megjegyzi, hogy a becsengetős gyerektréfa régi szokás, de újabban az efféle akciók közösségi médiában - különösen a TikTokon - való térnyerése nyomán gyakoribbak is lettek. A hírcsatorna azt is felidézi, nem a mostani tragédia az első hasonló eset: júliusban például Dallas egyik külvárosában tartóztattak le egy férfit súlyos testi sértés vádjával, miután szintén lövöldözéssel próbálta megtorolni, hogy dörömböltek az ajtaján. Májusban egy 18 éves virginiai középiskolás lányt gyilkoltak meg hasonló módon és hasonló előzményekkel. 2023-ban pedig egy férfi azt követően kapott életfogytiglant, hogy három 16 éves gyereket ölt meg, amikor autójával beléjük hajtott egy hasonló csínytevésre bosszúból.

A hatóságok ugyanakkor a gyerekeket is figyelmeztették, hogy ne hallgassanak a kopogós csínytevésre buzdító közösségimédia-bejegyzésekre, mind a lehetséges jogi következmények, mind az efféle esetekből származó fizikai veszélyek miatt.