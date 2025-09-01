Schmidt Mária: Ukrajna terrorcselekményt hajtott végre Magyarország ellen

Orbán Viktor;Schmidt Mária;orosz-ukrán háború;

2025-09-01 17:01:00 CEST

Az Európai Unió két tagjával, Magyarországgal és Szlovákiával, két NATO-tagállammal szemben hajtott végre terrorcselekményt Ukrajna, amikor lebombázta a Barátság kőolajvezeték elosztóállomását – jelentette ki az ATV-nek adott interjújában Schmidt Mária, a Terror Háza Múzeum főigazgatója, hozzátéve, az orosz olajra égető szükségünk van, mert szerinte nem tudjuk máshonnan beszerezni.

Az interjúban számos téma szóba került, például, hogy Orbán Viktor egy, a közvetve a BIF tulajdonában lévő géppel repült Horvátországba, Brac szigetére nyaralni. Schmidt Mária úgy reagált erre, hogy a miniszterelnöknek kellő jövedelme van ehhez, arról pedig, hogy 2023-ban kiderült, a kormányfő a Schmidt-Ungár család luxus nyaralójában szállt meg, azt mondta, „ő nem tud elmenni egy szállodába, nem tud elmenni bárhová, mert megismerik, percenként odamennek hozzá.” Egyebekben pedig feltette a kérdést, hogy miért ne hívhatná meg a barátját a nyaralójába.

A miniszterelnök utazási szokásaival kapcsolatban a Terror Háza Múzeum főigazgatója elmondta, szerinte beleférne, hogy a magyar törvény kimondja, a miniszterelnök használhatja magáncélra az állami, honvédségi gépet, egy évben kétszer.

Schmidt Mária értelmezhetetlennek tartja, hogy miért tartják sokan diktátornak Orbán Viktort, hiszen indul választásokon. Szerinte azok diktátorozzák őt, akik nem indulnak választásokon, mint például az uniós vezetők. A lehetséges utódlásáról pedig mostanában azért szokott beszélni a miniszterelnök, mert egy politikai közösségben mindig fölmerülő kérdés, hogy ki az, aki a vezető pozíciókra alkalmas. Szerinte Áder Jánosnak, Szijjártó Péternek, Lázár Jánosnak és Gulyás Gergelynek is nagyon jó képességei vannak, viszont miniszterelnöknek lenni nagyon nagy áldozattal jár és hatalmas stressz. Schmidt Mária szerint ezzel szemben Magyar Péter politikai formációja egy „one man show”, azt pedig a Tisza Párt elnöke szerinte viccnek szánta, hogy majd mind a 106 körzetben indulnak. „De nem tudom azt sem, hogy mit tervez, milyen politikára készül. Nem mond semmit” - mondta.

A Terror Háza Múzeum főigazgatója azt állította, nem lát csapatot Magyar Péter körül, majd a felvetésre, hogy a korábbi bejelentés szerint Tiszán belüli előválasztás lehet mind a 106 választókörzetben, úgy reagált: „én nem hiszem, hogy a magyar állampolgárok, amikor a jövőjükről fognak szavazni ’26 tavaszán, akkor egy ilyen blöffnek, ami pillanatnyilag Magyar Péter, be fognak dőlni. Márki-Zay Péternek se dőltek be, pedig mögötte azért volt egy csapat, ott állt az összes létező párt.”

Természetesen szóba került az Ukrajnával való konfliktus is. Erről Schmidt Mária kijelentette,

baromságnak tartja, hogy Magyarország a történelem rossz oldalán állna, de „biztos, hogy eligazításért nem egy terrorcselekményt végrehajtó ukrán-magyar maffiózóhoz, vagy a köztudottan magyarellenes ukrán politikusokhoz fogok fordulni”.

Úgy folytatta: „tudomásul kell vennünk, hogy Ukrajna nagyon nehéz helyzetben van, mert azok, akik mögötte álltak – és őket kvázi zsoldosokként használták ebben a háborúban – azok elvesztették ezt a háborút. Amerika nem akarja tovább folytatni, Európának pedig nincs mivel. Nincs hadsereg, nincs fegyver és pénz se nagyon van. A legtragikusabb ebben az egészben pedig az, hogy az ukránok terrorcselekményeket hajtanak végre.” Itt feltételes módban megjegyezte, hogy Ukrajna hajthatott végre „terrorcselekményt” az Északi Áramlat ellen, majd kijelentette: „most pedig az Európai Unió két tagjával, Magyarországgal és Szlovákiával, két NATO-tagállammal szemben hajtott végre terrorcselekményt Ukrajna, amikor lebombázta a Barátság kőolajvezeték elosztóállomását.”

A felvetésre pedig, hogy nem Ukrajna az agresszor, hanem Vlagyimir Putyin, hiszen ő támadta meg Ukrajnát, Schmidt Mária úgy reagált: „Miért, Belgrádot ki bombázta le, Irakot ki támadta meg? Az Európai Unió milyen szankciókat léptetett életbe a szerb, az iraki agresszió kapcsán? Szeretném, ha leülne egyszer Ursula von der Leyen, Kaja Kallassal együtt és megérvelné nekem, hogy milyen elvi alapon állnak ők az agresszióval szemben. És elmondaná, hogy ha az agresszor Putyin olyan nagy veszélyt jelent, akkor miért akarjuk a konfliktust behozni az Unióba és a NATO-ba? Készen áll Európa egy oroszellenes háborúra? Ahol Kína és India esetleg az oroszokat támogatja majd? Alsó hangon 3 milliárd ember. Miért lenne az jó nekünk?”

A Terror Háza Múzeum főigazgatója később is felidézte, hogy az Egyesült Államok 2003-ban tömegpusztító fegyverekre hivatkozva támadta meg Irakot, amelyek valójában nem voltak, viszont meghalt egymillió ember. És ezek után sem Tony Blair akkori brit miniszterelnökre, sem George W. Bush volt amerikai elnökre nem mondták ki, hogy háborús bűnös - emlékeztetett Schmidt Mária, aki ugyanakkor azt már nem fűzte hozzá, hogy az iraki inváziót megindító George W. Bush annak a Republikánus Pártnak a színeiben volt elnök, amely Donald Trumpot is jelölte, s amelyhez az Orbán-kormány hosszú ideje már-már a szuverenitást erősen megkérdőjelező módon igyekszik kötődni.

Mindezek után a Terror Háza Múzeum főigazgatója még azt is kifejtette, hogy szerinte hadüzenetnek is lehet tekinteni az ukránok lépéseit. „Olyan súlyos fenyegetést, amit Zelenszkij megengedett magának velünk szemben, nem tudom, mikor volt utoljára. Azt mondani, hogy azért bombáztuk le a Barátság kőolajvezetéket és azért tettük kérdésessé a ti olajellátásotokat, mert nem helyesen szavaztok Ukrajna EU-csatlakozása ügyében? Majd, ha megváltoztatjátok a véleményeteket és helyesen szavaztok, akkor majd nem fogjuk ellehetetleníteni az olajellátásotokat. Ezt hadüzenetnek is lehet értelmezni” - jelentette ki.