Schmidt Mária cége leszögezte, semmi köze ahhoz, hogy Orbán Viktor a tulajdonában lévő magánrepülőgéppel utazott Horvátországba

Orbán Viktor;Horvátország;Schmidt Mária;Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt.;

2025-08-26 07:52:00 CEST

A gép az üzemeltetési szerződés szerint a szabad időszakaiban bárki által bérelhető – hangsúlyozta a Budapesti Ingatlan Nyrt., hozzátéve, minden olyan személy, aki nem a Harsánylejtő Kft. üzleti célja érdekében használja a repülőt, rögzített ellentételezést fizet a cseh társaság részére.

Még a múlt hét végén derült ki, hogy Orbán Viktor miniszterelnök és csapata egy Schmidt Mária érdekeltségébe tartozó magángéppel repült Brač szigetére. Az Átlátszó fotókat is közölt a szóban forgó repülőről, kiemelve, a cseh lajstromjelzésű légcsavaros gép adatai között egy magyar cég, a Harsánylejtő Kft. szerepelt mint légitársaság. A céget Ungár Anna, Schmidt Mária lánya vezeti, a cég tulajdonosa pedig a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. (BIF). A 444 ezzel kapcsolatban küldött kérdéseket Schmidt Máriáék cégének, ahonnan lényegében azt közölték, nekik semmi közük ahhoz, hogy a kormányfő az ő repülőjükkel ment nyaralni.

A portál arra volt kíváncsi, hogy

mennyiért adták bérbe erre az útra a gépet,

Orbán Viktor és csapata kapott-e bármilyen kedvezményt,

illetve a miniszterelnök hány alkalommal vette igénybe a gépet az utazásaihoz?

A Budapesti Ingatlan Nyrt. válasza így szól:

„A szóban forgó Pilatus PC-12/47E típusú repülőgép a BIF 100%-os leányvállalatának, a Harsánylejtő Kft.-nek a tulajdona. A Harsánylejtő Kft. a repülőgép üzemeltetésére vonatkozóan egy cseh társasággal, az OK AVIATION Wings s.r.o.-val kötött szerződést. E szerint a cseh társaság azon időszakban, amikor a Harsánylejtő Kft. nem használja a repülőgépet, jogosult azt bármely harmadik személy részére bérbe adni. Ezen jogosultságért a cseh cég a Harsánylejtő Kft.-nek havonta bérleti díjat fizet. Az a személy, aki bérli a gépet, minden esetben a cseh társaság részére fizeti a bérleti díjat.

Az előzőekben ismertetett indokokra tekintettel hangsúlyozzuk, hogy a repülőgép az üzemeltetési szerződés szerint a szabad időszakaiban bárki által bérelhető, és azért minden olyan személy, aki nem a Harsánylejtő Kft. üzleti célja érdekében használja, rögzített ellentételezést fizet a cseh társaság részére.”

Az útról egyébként a hétfői Kormányinfón is szó volt, ott Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a 444 kérdésére leszögezte: magánügy, hogy Orbán Viktor mivel utazott el Horvátországba. Ezután kiderült, Magyarországon előfordulhat, hogy Orbán Viktor politikai igazgatója, Orbán Balázs, illetve a Facebook-oldalának a kezelője, Kaminsky Fanni saját zsebből fizetett magánrepülőgépes út költségeit azért, hogy a miniszterelnökkel dolgozhasson. A tárcavezető nem tudott konkrét összeget mondani arra, hogy a magánrepülőgép, illetve a vitorlás kibérlése mennyibe kerül, de a tárcavezető szerint nem olyan nagy pénzről van szó, újságírók is igénybe vehetnék.