Súlyos tanárhiánnyal indult a 2025/2026-os tanév is, a PSZ szerint legalább 16 ezerrel több pedagógusra lenne szükség

2025-09-01 16:22:00 CEST

Nagy szükség lenne a magyar diákok terheinek a csökkentésére is, jelenleg ugyanis az ő óraszámaik a legmagasabbak közé tartoznak az EU-ban.

A 2025/2026-os tanév is súlyos tanárhiánnyal indult, a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) szerint továbbra is legalább 16 ezerrel több pedagógusra lenne szükség ahhoz, hogy a jogszabályokban előírtak szerint lehessen ellátni az iskolai feladatokat. Totyik Tamás PSZ-elnök hétfőn tanévnyitó sajtótájékoztatón beszélt arról, hogy nemcsak az iskolákban, hanem az óvodákban is pedagógushiány van: az intézmények és az óvodai csoportok száma alapján legalább 34,5 ezer óvodapedagógusra lenne szükség úgy, hogy most 30 ezer van.

Bár az Orbán-kormány kitartóan tagadja, hogy pedagógushiány lenne, a PSZ elnöke szerint titkolják a valódi adatokat.

- Ha nincs titkolnivalójuk, miért vették ki az országos kompetenciamérés intézményvezetői kérdőíveiből a betöltetlen állások számára vonatkozó adatgyűjtést vagy azt, hogy mennyi képesítés nélküli pedagógust foglalkoztatnak?

Szeretném, ha konkrét adatokkal cáfolnák meg azt is, hogy 10 ezernél is magasabb a nyugdíjasként visszafoglalkoztatott pedagógusok száma. Mert ahol nyugdíjasokat kell visszahívni tanítani, ott pedagógushiány van – fogalmazott Totyik Tamás.

A PSZ elnöke arra is felhívta a figyelmet: az idei évben esedékes a 2020-ban bevezetett új Nemzeti alaptanterv felülvizsgálata, ám tudomásuk szerint ez még nem történt meg. Pedig az érdekvédő szerint különösen szükség lenne a magyar diákok terheinek a csökkentésére is, jelenleg ugyanis az ő óraszámaik a legmagasabbak közé tartoznak az EU-ban: egy óvodából kilépő, első osztályos tanuló rögtön heti 25 tanórával kezdi az általános iskolát, egy 11. évfolyamos diáknak pedig 36 tanórája van egy héten.

Gosztonyi Gábor, a PSZ alelnöke egyebek mellett arra hívta fel a figyelmet, hogy az érintett pedagógusok még papíron sem kapták meg a múlt tanév teljesítményértékeléséért járó béremelést, de már most azzal vegzálják őket, hogy erre a tanévre is tegyék meg az újabb vállalásaikat. Az alelnök szerint a tavaly bevezetett teljesítményértékelési rendszer egyébként nem más, mint az ingyenes túlmunka legalizálása, a legtöbb pedagógus ugyanis szerinte nem fog kapni egy fityinget sem.

A PSZ másik alelnöke, Tóth Tünde arra emlékeztetett: több mint két hónapja nem kaptak érdemi választ a kormányzattól a nevelést-oktatást segítő (NOKS) alkalmazottak, mint az iskolatitkárok, pedagógiai asszisztensek bérrendezésének ügyében, pedig júniusban több mint 20 ezer aláírás gyűlt össze erre a célra és egy törvénymódosító javaslatot is kidolgoztak. Hozzátette: a NOKS-dolgozók újabb akciót készítenek elő, amire a jövő hét második felében kerülhet sor.