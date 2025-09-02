Last minute nyaraltak a magyarok, az utazási irodák kiszámíthatóbb őszi és téli szezont várnak

utazási iroda;utazás;külföldi utazás;2025;

2025-09-02 05:58:00 CEST

A visszaszámlálás elkezdődött, napokon belül elindulnak az utolsó turnusok, egyelőre az árak sem sokat emelkedtek tavalyhoz képest.

Idén nyárra sokan spontán, az utolsó pillanatban foglaltak le utazást, az őszi-téli szezon előfoglalási számai azonban stabilabban festenek, mert az év végi vakációt tervezők tudatosabbak, nem várnak az akciókra, inkább biztosra mennek - összegezte a közelgő szezonváltás előtt a piaci helyzetet Molnár Judit, a Magyar Utazási Irodák Szövetségének (MUISZ) elnöke.

Az utazási vágy idén nyáron sem lankadt, de az intenzitását nem lehetett már a covid utáni időszakéhoz, a két évnyi bezártság utáni kiszabaduláshoz mérni

- mondta a MUISZ elnöke.

Az utaztatók tapasztalatai szerint nagyon lerövidült a foglalási ablak, azaz a korábbiaknál többen döntöttek az utazás mellett nem sokkal az indulás előtt. Ez és a rendkívül széles kínálat együttesen megizzasztotta a piaci szereplőket, miközben a kiutazók száma nem csökkent, de a kereslet sokkal jobban eloszlott és polarizálódott. Az olcsó utazási csomagokra, a jelentős akciókra vadászók és a magas minőségű szolgáltatásokat keresők között elvékonyodott a középáras kínálatra vevők rétege. A last minute akciókat sokan arra használták ki, hogy - például - háromcsillagos hotel helyett négycsillagosba mentek ugyanazon az áron. Legtovább, október közepéig még Törökországba közlekednek az előszezonban és nyáron indult charterjáratok, a többi szeptember végén leáll. Bár kedvezőtlen előjelekkel indult a görög piac idén, a Santorinin és környékén tapasztalt februári földrengések nem riasztották el a turistákat, folyamatosan megteltek a csoportok.

A visszaszámlálás elkezdődött, napokon belül elindulnak az utolsó turnusok a klasszikus nyári üdülőhelyekre, és belép az őszi-téli kínálat. Molnár Judit kiemelte, hogy a tavalyi és tavalyelőtti télen nagyon sikeres Omán továbbra is keresett, már október 10-én beindulnak az első charterek oda, majd decemberben belép Zanzibár, és az idén télen már közvetlenül, azaz szervezett járatokkal elérhető Kenya is a kínálatba. Nagyon jó előfoglalási számok vannak az egzotikus helyekre, a Kanári-szigetekre például már a Wizzair-nek is vannak járatai, így akár egyénileg is könnyedén megközelíthető, kedvelt úticél, miként Egyiptom is, ahol mindenki megtalálja a kedvére való attrakciót, legyen az tengerpart és búvárkodás, vagy kulturális körutazás, nílusi hajóúttal. Izrael továbbra is nagyon hiányzik a kínálatból, de egyelőre nem úgy tűnik, hogy rövid időn belül változik a közel-keleti helyzet. Ugyanakkor az európai és amerikai, sőt, az ázsiai városlátogatások és kulturális körutazások stabil vevőkörre épülnek, ezek piacán más a kereslet és a kínálat dinamikája, mint az évről évre nagyobb versenyt generáló tengerparti nyaralások piacán. A csoportok itt hamarabb megtelnek, miként a tengeri hajóutakon is, ahol a magyarországi kereslet folyamatosan erősödik, így a kínálat is bővül.

Jó hír az utazóknak, hogy az őszi-téli szezonban a tavalyihoz hasonló áron, annál nem sokkal többért kínálják az utakat, aminek oka leginkább a forint jó ideje viszonylag stabil árfolyama - mondta Molnár Judit. A szakember hozzátette: amennyiben nem változik a helyzet, továbbra sem kell nagy áremelkedésekre számítani a kiutazóknak.