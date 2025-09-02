Van még egy ötmilliárd forintos rejtély a Mátrai Erőmű és Mészáros-féle ügylet körül

Az ellenzéki politikus részint újból azt tudakolta, hogy az MVM mikor és milyen formában kapott állami tulajdonosától az alapszabálynak megfelelő felhatalmazást a Mátrai Erőmű 2019-2020-as felvásárlása során az eladói oldalon álló Mészáros Lőrinc-érdekeltségek számára hitelkiváltás címén ötmilliárd forint kifizetésére; eme engedély híján ugyanis a kifizetés súlyos bűncselekmény.
A képviselő hasonló választ kapott a legfőbb ügyésztől is. Eszerint a rendőrség „egységes jogügyletként” már 2020-ban vizsgálta az adásvételt, aminek során a 66-os és 67-es számú alapítói határozatokat is „értékelték”. Megjegyzendő: ennek révén nyomozás nem indult.
Ismereteink szerint az – adatigénylés során kitakarások nélkül kiadott - 66-os alapítói határozat csak a 17,44 milliárd forintos vételár kifizetését engedélyezi. Az igencsak foghíjasan megküldött 67-es a látszó szövegrészek alapján szintén nem hitelkiváltásról, hanem arról szól, hogy a megvásárolt portékába az állami vevő azonnal pumpáljon hitelt és összesen 26,4 milliárd forint tőkét. Lapunk sikertelenül kereste a két megjelölt alapítói határozatot az MVM oldalain, sőt, ilyen iratokat a Google az egész világhálón nem talált. Bár az állami cég webfelületén kattintgatva az adásvétel más dokumentumait sem leltük fel, célirányos kereséssel a Google talált az oldalon az ügylet néhány, pdf-formátumú anyagára mutató címet. Az Energiaügyi Minisztériumnál érdeklődtünk a hitelkiváltásra adott tulajdonosi engedély pontos elérhetősége iránt, de eddig nem érkezett válasz.Újabb trükkel fedezik Mészáros Lőrinc erőműügyletét
Bár tehát a szaktárca és a legfőbb ügyész is azt a látszatot kelti, mint ha a kérdéses engedély létezne, ilyen tartalmú irat változatlanul nem érhető el.
Azt, hogy tavaly a szaktárca „teljes körűen” küldte volna meg az igényelt aktákat, Tóth Bertalanon kívül a bíróság sem osztja: a kitakarásmentes iratokhoz ugyanis jelenleg a képviselő kirendelt végrehajtó segítségével igyekszik hozzájutni.
Az államtitkári válasz az MSZP és Tóth Bertalan elleni, hangulati kirohanások mellett azt is nyomatékosítja, hogy a képviselő „légből kapott feltételezéseivel” a hazai ellátásbiztonságot támadja. E bírálat megalapozottságát árnyalja, hogy az áramrendszer egyensúlyáért felelős Mavir kimutatása szerint a hazai áramtermelésből 2014-ben még 21 százalékot képviselő széntüzelés aránya az adásvételkor 11, idén pedig már csak mintegy 4 százalékot tett ki.
Az államtitkár vidám
Tóth Bertalan másik írásbeli kérdésére, melyben az ellenzéki honatya egy különböző tartalommal hivatkozott dokumentum hiteles változata iránt érdeklődött, Steiner Attila - vélhetőleg ironikusnak szánt fordulatokkal - az eltéréseket azzal magyarázta, hogy a képviselő e-mail-fiókja csak harmadik nekirugaszkodásra fogadta az általuk közben csökkentett méretű levelet. Szerinte az MSZP-politikust „vad fantazmagóriákra ragadtatja a tényfeltáró hevület”, egyszermind „mindannyiunk lelki és szellemi egészsége érdekében” bízik abban, hogy a képviselő „hosszú hadjárata legalább időlegesen ismét nyugvópontra juthat”.