Van még egy ötmilliárd forintos rejtély a Mátrai Erőmű és Mészáros-féle ügylet körül

2025-09-02 21:26:00 CEST

A Mátrai Erőmű Zrt. megvásárlása kapcsán született, a társasági iratoknak mindenben megfelelő alapítói határozatok tartalmazzák a szükséges felhatalmazást, amelyeket 2024. február 20-án már teljes körűen elküldtek Tóth Bertalannak – válaszolta az MSZP frakcióvezetője újabb írásbeli kérdésére Steiner Attila, az Energiaügyi Minisztérium államtitkára. Az ügylet iratai az MVM Csoport honlapján jelenleg is elérhetők - fűzte hozzá.

Az ellenzéki politikus részint újból azt tudakolta, hogy az MVM mikor és milyen formában kapott állami tulajdonosától az alapszabálynak megfelelő felhatalmazást a Mátrai Erőmű 2019-2020-as felvásárlása során az eladói oldalon álló Mészáros Lőrinc-érdekeltségek számára hitelkiváltás címén ötmilliárd forint kifizetésére; eme engedély híján ugyanis a kifizetés súlyos bűncselekmény.

A képviselő hasonló választ kapott a legfőbb ügyésztől is. Eszerint a rendőrség „egységes jogügyletként” már 2020-ban vizsgálta az adásvételt, aminek során a 66-os és 67-es számú alapítói határozatokat is „értékelték”. Megjegyzendő: ennek révén nyomozás nem indult.

Ismereteink szerint az – adatigénylés során kitakarások nélkül kiadott - 66-os alapítói határozat csak a 17,44 milliárd forintos vételár kifizetését engedélyezi. Az igencsak foghíjasan megküldött 67-es a látszó szövegrészek alapján szintén nem hitelkiváltásról, hanem arról szól, hogy a megvásárolt portékába az állami vevő azonnal pumpáljon hitelt és összesen 26,4 milliárd forint tőkét. Lapunk sikertelenül kereste a két megjelölt alapítói határozatot az MVM oldalain, sőt, ilyen iratokat a Google az egész világhálón nem talált. Bár az állami cég webfelületén kattintgatva az adásvétel más dokumentumait sem leltük fel, célirányos kereséssel a Google talált az oldalon az ügylet néhány, pdf-formátumú anyagára mutató címet. Az Energiaügyi Minisztériumnál érdeklődtünk a hitelkiváltásra adott tulajdonosi engedély pontos elérhetősége iránt, de eddig nem érkezett válasz.

Bár tehát a szaktárca és a legfőbb ügyész is azt a látszatot kelti, mint ha a kérdéses engedély létezne, ilyen tartalmú irat változatlanul nem érhető el.

Azt, hogy tavaly a szaktárca „teljes körűen” küldte volna meg az igényelt aktákat, Tóth Bertalanon kívül a bíróság sem osztja: a kitakarásmentes iratokhoz ugyanis jelenleg a képviselő kirendelt végrehajtó segítségével igyekszik hozzájutni.

Az államtitkári válasz az MSZP és Tóth Bertalan elleni, hangulati kirohanások mellett azt is nyomatékosítja, hogy a képviselő „légből kapott feltételezéseivel” a hazai ellátásbiztonságot támadja. E bírálat megalapozottságát árnyalja, hogy az áramrendszer egyensúlyáért felelős Mavir kimutatása szerint a hazai áramtermelésből 2014-ben még 21 százalékot képviselő széntüzelés aránya az adásvételkor 11, idén pedig már csak mintegy 4 százalékot tett ki.