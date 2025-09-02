A Mátrai Erőmű Zrt. megvásárlása kapcsán született, a társasági iratoknak mindenben megfelelő alapítói határozatok tartalmazzák a szükséges felhatalmazást, amelyeket 2024. február 20-án már teljes körűen elküldtek Tóth Bertalannak – válaszolta az MSZP frakcióvezetője újabb írásbeli kérdésére Steiner Attila, az Energiaügyi Minisztérium államtitkára. Az ügylet iratai az MVM Csoport honlapján jelenleg is elérhetők - fűzte hozzá.
Budapesten és a keleti országrészben mutatkozik jelentősebb érdeklődés az új hitel iránt.
Ennek oka részben az, hogy a kamatok ütemes emelkedését egyelőre elfedi a kamatstop. De az sem mindig egyszerű, ha valaki lépni akar.
Kevesen döntenek a kölcsönök lecserélése mellett, pedig 20-30 százalékkal is lehetne csökkenteni a törlesztőrészleteket.
Széles kört érint a hitelkiváltás, a forintosítást követő 60 napon belül mindenki ingyenesen felmondhatja eddigi szerződését, és új hitelszerződést köthet egy másik bankkal - mondta Vonnák Balázs, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) igazgatója az M1 csatornán csütörtökön.
A devizahitelesek egyelőre hiába várják a kormány augusztus óta halogatott döntését az újabb mentőcsomagról: holott a hitelkiváltáson érdemes lenne elgondolkodniuk. Ám ugyanígy azoknak is, akik a végtörlesztéskor magas kamatok mellett vettek fel forinthitelt: a most elérhető 5-10 éves kamatrögzítések miatt ugyanis a hitelkiváltás költségei ellenére is megérheti.