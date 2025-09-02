Hitel hitel helyett

A devizahitelesek egyelőre hiába várják a kormány augusztus óta halogatott döntését az újabb mentőcsomagról: holott a hitelkiváltáson érdemes lenne elgondolkodniuk. Ám ugyanígy azoknak is, akik a végtörlesztéskor magas kamatok mellett vettek fel forinthitelt: a most elérhető 5-10 éves kamatrögzítések miatt ugyanis a hitelkiváltás költségei ellenére is megérheti.