Tarr Zoltán: A Fidesz egy olyan adórendszerrel riogat, amit az Index hamisított Rogán Antal megrendelésére

Fidesz;adórendszer;Index.hu;Tarr Zoltán;Tisza Párt;

2025-09-01 17:56:00 CEST

Az ellenzéki párt EP-képviselője szerint a Fidesznek valójában csak az oligarchákra kivetendő vagyonadóval van problémája.

Szűk egy hete attól harsog a teljes fideszes nyilvánosság, hogy a Tisza Párt adóemelésre - pontosabban a progresszív adórendszer visszaállítására - készül. Ez a kommunikációs hadjárat azt követően indult meg, hogy a kormányközeli Index egy névtelen cikkben közölt két kinyomtatott A4-es papírlapot, amelyen sem aláírás, sem pecsét nem volt, de az az állítás szerepelt rajta, hogy évi 5 millió forintos jövedelem esetén 22, 15 millió forint fölött pedig 33 százalékosra növelnék az SZJA-t.

A kormánypárti Mandiner ezt még igyekezett aládúcolni egy összevágott videófelvétellel, amely alapján az olvasható ki, hogy Tarr Zoltán, a Tisza Párt európai parlamenti képviselője egy etyeki tiszás fórumon arról beszélt, hogy a választások előtt nem lehet ilyen témákról beszélni, ezért „választást kell nyerni, és utána mindent lehet.” Előzőleg Dálnoki Áron a párt gazdasági munkacsoportjának vezetője megszavaztatta az egybegyűlteket, majd boldogan megállapította, hogy a többség támogatja a progresszív adórendszert.

Magát a többkulcsos adórendszert a Fidesz visszatérő jelleggel adóemelésként keretezi, valójában a progresszív adórendszer lényege az, hogy a magasabb jövedelemmel rendelkezők fizetnek többet azoknál, akiknek alacsonyabb a keresetük, ily módon a többkulcsos adórendszer önmagában még nem jelentene feltétlenül adóemelést - sőt, anyagi helyzettől függően akár csökkentést is hozhat - ám az Index által nyilvánosságra hozott, megkérdőjelezhető hitelességű dokumentum a magasabb jövedelműek esetében valóban magasabb SZJA-s számadatot mutat, mint a jelenlegi adókulcs, amit a tiszás fórumon elhangzottakkal együtt igyekszik felhasználni a kormánypárti kommunikációs gépezet.

A Telex ezért megkereste a felvételen látható Tarr Zoltánt, aki közleményben reagált. Eképpen: „A Fidesz egy olyan adórendszerrel riogat, amit az Index hamisított Rogán Antal megrendelésére. Akiket a valóság érdekel és nem elégszenek meg a félrevezető kormányzati propaganda hazug állításaival, azok számára a Tisza adóelképzelései nyilvánosan hozzáférhetőek. (...) Kétmillió honfitársunk jövedelemadója csökken és senkinek nem fog növekedni. Tehát, senkinek a jövedelme nem fog csökkenni az új adórendszerben. Aki minimálbért keres, annak havi húszezer forinttal nő majd a jövedelme” - közölte, hozzátéve, a Tisza Párt több területen az áfakulcsokat is csökkenteni igyekszik majd.

Tarr Zoltán azt ígérte, hogy a Tisza adójavaslataival a fideszesek is jól fognak járni, az Orbán-kormány pedig valójában egyedül az oligarchaadó miatt tart az új adórendszertől, emiatt tekerték maximumra a propagandagépezetet. „Ne feledjük, a kormány és pártjai mindig azzal vádolnak, amit valójában ők tesznek” - fogalmazott.

Magyar Péter múlt pénteken tett bejelentést a Tisza Párt költségvetési- és adópolitikai munkacsoportjának javaslatairól. Ebben egyebek között az szerepelt, hogy a minimálbért keresőknél a jelenlegi 15 százalékos személyi jövedelemadót adójóváírással 9 százalékra csökkentenék, az átlagbér felett keresőknek pedig maradna a 15 százalékos SZJA. A rendszert ugyanakkor megtoldanák egy évi egyszázalékos vagyonadóval, ami az 5 milliárd forint feletti vagyonokra vonatkozna. Vagyis az ellenzéki párt formailag valóban progresszív adórendszer bevezetését tervezi, de - az ígéret szerint - az alacsonykeresetűek jól járnának vele, és csak az ország leggazdagabbjainak növekednének a terhei.

A Tisza Párt elnöke azóta azt is közölte, hogy feljelenti az Indexet.