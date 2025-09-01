Kezdődik a verseny, egyes bankok 3 százalék alatti kamattal kínálják a kedvezményes lakáshitelt

lakáshitel;bankok;Otthon Start Program;

2025-09-01 14:19:00 CEST

Közzétették feltételeiket az Otthon Start Programmal összefüggésben a pénzintézetek.

A bankok az Otthon Start Program indulására jelentős kedvezményekkel készülnek, ilyen például, hogy a programban elérhető kedvezményes kamatozású lakáshitelt az egyes pénzintézetek a kormány által meghatározott 3 százalékosnál kisebb kamattal biztosítják, valamint hogy sikeres hitelfolyósítás esetén 200 ezer forint összegű jóváírást is vállalnak – derül ki a bankok által az MTI-nek hétfőn elküldött közleményekből.

A CIB Bank azt közölte, hogy a CIB Otthon Start Kamattámogatott hitelt a pénzintézet 2,95 százalékos kamattal biztosítja, a kamatlábat pedig 5 éves időtartamokra rögzítik.

A bank által nyújtott kedvezmények közül kiemelték, hogy az általuk kidolgozott induló díj akcióban, a szeptember 1-től befogadott CIB Otthon Start Kamattámogatott hitel hiánytalan kölcsönigénylésénél nulla forintban határozták meg az ügyfélminősítési díjat, valamennyi, fedezetül felajánlott ingatlan vonatkozásában visszatérítik a fedezetminősítési díjat, a jelzálog/önálló zálogjog bejegyzéséért fizetendő földhivatali eljárási illetéket pedig a bank fizeti meg.

Ezen felül a CIB Bank egyszeri 200 000 forintot ír jóvá az ügyfélnek a kölcsön folyósítására szolgáló lakossági forint bankszámláján CIB Otthon Start Kamattámogatott hitel igénylésénél, amennyiben – egyebek mellett – szeptember 1. után az akció visszavonásáig, de legkésőbb 2025. október 31-ig a hitelkérelem hiánytalanul befogadásra kerül.

Mindezek mellett a CIB Bank a szeptember 1. és december 31. között befogadott CIB Otthon Start Kamattámogatott Hitel hiánytalan kölcsönigénylésénél számlavezetési díjkedvezményt is biztosít.

A Gránit Bank arról tájékoztatott, hogy náluk 2,85 százalékos kamattal és 200 ezer forint összegű jóváírással, továbbá díjelengedésekkel, valamint 10 százalékos lakásbiztosítási díjkedvezménnyel igényelhető az Otthon Start.

A Gránit Banknál hétfőtől igényelhető államilag támogatott lakáshitel kamata 2,85 százalék és az eredményes hiteligényléshez 200 ezer forint jóváírás jár, amennyiben legalább 250 ezer forint rendszeres jövedelem érkezik az adós és az adóstárs számlájára együttesen.

Az MBH Bank közölte, hogy felkészülten várja szeptember 1-től az igényléseket az Otthon Start Program 3 százalékos fix kamatozású lakáshitelére, amely a fiatalok első lakás- vagy házvásárlását támogatja. A bank megnövelt ügyintézői létszámmal, egyes fiókokban hosszabb nyitvatartással és komplex otthonteremtési szolgáltatásokkal várja az érdeklődőket országszerte. A közleményben a bank hangsúlyozta, hogy a fix 3 százalékos lakáshitel részét képező kamattámogatásokat Magyarország kormánya nyújtja, és rámutatott, az MBH Banknál kidolgozott konstrukció értelmében a kedvezményes kamat mellett 100 000 forint értékű Mol ajándékutalvánnyal is várják az otthonteremtőket.

Az Erste Bank lapunkhoz is eljuttatott közleményében jelezte, hogy befogadta az első Otthon Start Lakáshitelét hozzátéve, a gyors hitelügyintézést segítette, hogy ügyfelei éltek az előregisztráció lehetőségével, így az elsők között tudták igényelni az új, kamattámogatott lakáshitelt.

A közlemény szerint a bank most több százezer forinttal járul hozzá az első otthon megszerzésének költségeihez. Aki az Ersténél vesz fel Otthon Start Lakáshitelt – és megfelel az egyéb feltételeknek – 200 ezer forint egyszeri jóváírást kap a hitelhez kapcsolódó törlesztési számlájára. Továbbá, aki ugyanekkor lakásbiztosítást is köt az Ersténél, 40 ezer forint jóváírást is kap, valamint további 40 ezer forint jár, ha törlesztési biztosítást is igényel. Mindezeken túl, aki ugyanekkor új ügyfélként folyószámlát nyit az Ersténél, újabb 40 ezer forint jóváírásra jogosult. Tehát egy új, a banknál egyúttal folyószámlát is nyitó ügyfél esetében ez összesen 320-360 ezer forint induló összeget jelent.

A bank továbbá visszatérít egy sor úgynevezett indulási költséget is: ezek a hitel igénylése során felmerülő díjak, például a közjegyző és az ingatlanszakértő díja, vagy a folyósítási jutalék. Ez további, akár 150 ezer forint megtakarítást jelent azoknak, akik az Ersténél igénylik az Otthon Start Lakáshitelt.

Az Ersténél szeptember 1-től érhető el az Otthon Start Lakáshitel, a minimum hitelösszeg 4 millió forint, a maximum 50 millió forint, a futamidő 5-25 év lehet. A kamat fix 3 százalék a futamidő végéig, az igénylőnek legalább 10 százalék önerővel kell rendelkeznie.

A Bankmonitor azt írja, szeptember elsejétől az OTP Banknál is elérhető az Otthon Start hitel használt- és új építésű ingatlan vásárlására és építésre, a kölcsön 500 ezer forint és 50 millió forint között, a futamidő pedig 6 és 25 év között lehet. A hitel kamata a pénzintézetnél futamidő végéig fix 3 százalék. A banknál elérhető lesz az „OTP Évnyerő Otthon Start Lakáshitel” is, amely esetében az első évben csak a kamatot kell megfizetni, majd a második évtől bejön a tőketörlesztés is. A portál szerint ha valaki az Otthon Start hitel keretében 50 millió forintot vesz fel 25 évre, akkor az első évben a törlesztőrészlete mindössze 126 736 forint havonta. A második évtől kezdve indul a tőketörlesztés, így a havi részlet 244 832 forintra emelkedik. A törlesztőrészlet ebben az esetben a második évtől kicsivel magasabb, mivel a tőkét egyel kevesebb év alatt kell visszafizetni.

A folyósítási díj 0,75 százalék, maximum 30 ezer forint lenne, de Groupama biztosítás megkötése esetén ezt elengedi a bank. Az értékbecslés díjából a 35 000 forint feletti részt nem kell megfizetni, és az azonnali (statisztikai alapú) értékbecslés pedig ügyletenként egy ingatlanra díjmentes. A közjegyzői okirat költségének 50 százalékát az OTP utólag megtéríti, ha a Groupama törlesztési biztosítás megkötésre kerül és az első részfolyósítást követő 3 évig fennáll.

A Raiffeisen Bank is közzétette honlapján a szeptembertől érvényes hirdetményét, a dokumentum alapján a pénzintézetnél is elérhető lesz már hétfőtől az Otthon Start kölcsön. A pénzintézetnél a kölcsönösszeg 1 és 50 millió forint között, míg a futamidő 5 és 25 év között lehet. A kamat a futamidő alatt fix, évi 3 százalék. A folyósítási díj a kölcsönösszeg 0,75 százaléka, de legfeljebb 30 ezer forint. Ez a folyósítási díjat azonban a bank elengedi.

Számos kedvezmény, akció kapcsolódik a kölcsönhöz. 100 ezer forint jóváírást kínál a pénzintézet azoknak, akik tőlük vennék fel az Otthon Start hitelt. A jóváírás történhet az ügyfél Raiffeisen Banknál vezetett számlájára is, de nem kötelező számlát nyitni, ebben az esetben másik banki számlára, vagy a törlesztésre szolgáló technikai számlára is jóváírhatják az összeget.

Számos induló díjat, költséget is elenged a bank: a folyósítási díj akciósan elengedésre kerül; az értékbecslési díjat, helyszíni szemle díját is elengedik; ahogy a fedezetellenőrzési díjat, a tulajdoni lap és térképmásolat díját is; a földhivatali ügyintézés díját is átvállalják. A közjegyzői díjat legfeljebb 50 000 forintig visszatérítik (5 millió Ft vagy afölötti hitelösszeg esetén). Ha piaci hitelt is igényel az érdeklődő, akkor abból legfeljebb 0,5 százalék kamatkedvezményt kínál a bank. Ez a kedvezmény a CSOK plusz, Babaváró hitel, Zöld kamatkedvezmény együttes kedvezményeivel oly módon vonható össze, hogy a kamatkedvezmény mértéke összességében legfeljebb 0,5 százalék lehet. A hirdetmény alapján a banknál nem kötelező bankszámlát nyitnia az Otthon Start hitelt igénylő ügyfeleknek.