Legkevesebb ezer ember meghalt egy fölcsuszamlás miatt Szudán nyugati részén

esőzés;mentés;földcsuszamlás;halálos áldozatok;Szudán;

2025-09-02 07:41:00 CEST

A természeti csapás Taraszin falut sújtotta, csupán egy túlélő maradt.

Legkevesebb ezer ember életét vesztette egy földcsuszamlásban a nyugat-szudáni Marra-hegységben – írja a Szudáni Felszabadítási Mozgalom/Hadsereg közlése alapján a BBC.

A földcsuszamlás – melyet a napokig tartó heves esőzések váltottak ki – a közlemény szerint Taraszin falu nagy részét „a földdel tette egyenlővé”, csak egy túlélő maradt. A szervezet humanitárius segítséget kért az ENSZ-től, valamint más regionális és nemzetközi segélyszervezetektől.

A Marra-hegység területén Észak-Dárfúr számos lakosa keresett menedéket, miután a szudáni hadsereg és a paramilitáris Gyorsreagálású Erők (RSF) között dúló háború miatt el kellett hagynia az otthonát.