Sokan eltűntek az Indonéziában kirobbant tüntetéseket követően

tüntetés;Indonézia;tiltakozások;eltűnés;

2025-09-02 07:22:00 CEST

Nem találnak húsz személyt, akik Bandung, Jakarta és Depok városában, valamint egy, a fővároshoz közeli településen tűntek el. Hétfőn is folytatódtak az eddig hat halálos áldozatot követelő tiltakozások.

Legalább húsz ember eltűnt a múlt héten Indonéziában történt erőszakos tüntetéseket követően – közölte kedden egy helyi emberi jogi szervezet.

A KontraS (Eltűnt Személyek és Erőszak Áldozatainak Bizottsága) az erről szóló közleményében úgy fogalmazott,

„a keresések és ellenőrzések után húsz eltűnt személy továbbra sem található”.

A tüntetések augusztus 25-én kezdődtek, tiltakozásul a képviselőknek fizetett juttatások ellen. A tiltakozások keltette feszültség csütörtökön tovább emelkedett azzal, hogy Jakartában motoros taxisofőrt gázolt el egy rendőrautó. A megmozdulások eddig hat halálos áldozatot követeltek. A tiltakozások során néhány politikai párt tagjainak otthonát és állami intézményeket fosztottak ki vagy gyújtottak fel.

A KontraS közölte, hogy húszan Bandung, Jakarta és Depok városokban, valamint egy, a fővároshoz közeli településen tűntek el.

Prabowo Subianto elnök vasárnap azt mondta, az indonéz politikai pártok megállapodtak abban, hogy számos juttatást és kiváltságot megvonnak a parlamenti képviselőktől. Egyben kijelentette, utasította a hadsereget és a rendőrséget, hogy lépjenek fel szigorúan a zavargások résztvevői és a fosztogatók ellen.

Hétfőn ismét több ezer ember tüntetett Indonézia több városában, és a hadsereget is bevetették Jakarta utcáin. A nap folyamán további tüntetésekre lehet számítani az ország egész területén.

Az ENSZ gyors, alapos és átlátható vizsgálatot követelt a hat tüntető halálának ügyében, akik a rendfenntartó erők által erőszakosan feloszlatott tüntetéseken vesztették életüket.