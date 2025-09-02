Hajtóvadászat indult, ezt a férfit gyanúsítják a 22 hónapos miskei kislány megölésével

emberölés;hajtóvadászat;kislány;elfogatóparancs;Miske;

2025-09-02 08:05:00 CEST

A rendőrség elfogatóparancsot adott ki a 24 éves férfi ellen.

Amint arról korábban lapunk is beszámolt, hétfőn az esti órákban holtan találták meg a Miskén eltűnt 22 hónapos kislányt.

A rendőrség hétfő esti közleménye szerint az eset körülményeire tekintettel a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság emberölés miatt indított nyomozást. A szükséges nyomozati cselekmények folyamatban vannak.

A gyanú szerint a kislányt J. D.- 24 éves miskei férfi ölhette meg, ezért a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság elfogatóparancsot adott ki ellene. (A férfit közben elfogták, ezért az arcképét eltávolítottuk cikkünkből, a nevét monogrammal jelöljük – a szerk.)

A rendőrség azt kéri, hogy aki a férfi jelenlegi tartózkodási helyével kapcsolatban információval rendelkezik, hívja a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányságot a 06-76/513-356-os számon, vagy névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a 06-80/555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívó számon.

A Kalocsai Rendőrkapitányság szeptember 1-jén indított körözési eljárást a 22 hónapos kislány eltűnése ügyében. A gyermek keresésében rendőrök, polgárőrök, speciális keresők és önkéntesek is részt vettek.