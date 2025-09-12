A feltételezett gyilkos nevelőanyja szerint a megölt kislány anyja is bűnös.
Szökés, bűnismétlés és bizonyítás megnehezítésének veszélye miatt. A végzés nem végleges, a gyanúsított és védője is fellebbezett.
A Kalocsához közeli községben a helyiek összefogással kifizetnék a temetés költségeit. Közben kiderült, hogy az emberöléssel gyanúsított férfival nyomára a vele bujkáló barátnő telefonja vezette a hatóságokat.
Őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását annak a a 24 éves férfinak, az anya élettársának, aki a gyanú szerint végzett egy 22 hónapos kislánnyal Miskén. A lapunknak nyilatkozó gyermekpszichológus szerint a kislány szemtanú bátyjának szakember segítségére lesz szüksége a történtek feldolgozásához, a kriminálpszichológus pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy kisebb településeken sokszor előfordul, hogy mindenki a másikra vár, senki sem akar bejelentő lenni, ha családon belüli erőszakot lát.
Azt cáfolták, hogy a férfi korábban bántalmazta volna a gyermeket vagy a testvérét.
J. Dávidot őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását.
A rendőrség elfogatóparancsot adott ki a 24 éves férfi ellen.
A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság emberölés miatt indított nyomozást.