Holtan találták meg a miskei otthonából eltűnt 22 hónapos kislányt

gyilkosság;nyomozás;eltűnés;Miske;

2025-09-02 06:16:00 CEST

A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság emberölés miatt indított nyomozást.

Hétfőn az esti órákban holtan találták meg a Miskén eltűnt 22 hónapos kislányt – írja a police.hu.

A rendőrség közleménye szerint az eset körülményeire tekintettel a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság emberölés miatt indított nyomozást. A szükséges nyomozati cselekmények folyamatban vannak.

A Kalocsai Rendőrkapitányság szeptember 1-jén indított körözési eljárást a majdnem 2 éves kislány eltűnése ügyében. A gyermek keresésében rendőrök, polgárőrök, speciális keresők és önkéntesek is részt vettek.