Elfogták a 22 hónapos miskei kislány megölésével gyanúsított férfit

Kecskemét;elfogás;emberölés;kislány;Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság;Miske;

2025-09-02 11:40:00 CEST

J. Dávidot őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását.

Amint arról lapunk is beszámolt, hajtóvadászat indult egy 24 éves férfi után, akit a 22 hónapos miskei kislány megölésével gyanúsítanak.

A rendőrség azt közölte, hogy a férfit 2025. szeptember 2-án 11 órakor fogták el Miskén. J. Dávidot őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását.

A Miskén eltűnt 22 hónapos kislányt hétfőn este holtan találták meg. A rendőrség az eset körülményeire tekintettel a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság emberölés miatt indított nyomozást.

A gyanú szerint a kislányt J. Dávid 24 éves miskei férfi ölhette meg, ezért a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság elfogatóparancsot adott ki ellene.

A Kalocsai Rendőrkapitányság szeptember 1-jén indított körözési eljárást a majdnem 2 éves kislány eltűnése ügyében. A gyermek keresésében rendőrök, polgárőrök, speciális keresők és önkéntesek is részt vettek.

A Blikk úgy tudja, hogy a 22 hónapos kislány testét a futballpálya mögött lévő keresztnél, babakocsijától nem messze találták meg. Információik szerint a gyermeket három éves testvére szeme láttára bántalmazhatta az édesanyjuk új párja.