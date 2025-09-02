Törvényt módosítana Rogán Antal tárcája, jöhet az egyszerűsített nemzetbiztonsági ellenőrzés

Orbán-kormány;törvénymódosítás;tervezet;nemzetbiztonsági ellenőrzés;minősített adat;

2025-09-02 14:47:00 CEST

Mindenkit alávetnének, aki jogellenes befolyásolási szándéknak, leplezett támadásnak, fenyegetésnek nem fokozott mértékben, de mégis ki van téve, vagyis „szenzitív” munkaköröket tölt be.

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvény nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggő részét, illetve a minősített adat védelméről szóló törvényt is módosítaná a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda – hívja fel a figyelmet a 24.hu két, az Orbán-kormány honlapján megjelent két tervezet szövegére. Ezek tanúsága szerint Magyarországon bevezetnének egy új jogintézményt, az egyszerűsített nemzetbiztonsági ellenőrzést, amelynek azokat vetnék alá, akik jogellenes befolyásolási szándéknak, leplezett támadásnak, fenyegetésnek nem fokozott mértékben, de mégis ki vannak téve, vagyis „szenzitív” munkaköröket töltenek be.

Átvilágítani valakit csak az érintett személy előzetes, az esetleges felülvizsgálati eljárásra is kiterjedő írásbeli hozzájárulásával lehet. Ha valaki ehhez nem járul hozzá, nem tölthet be nemzetbiztonsági ellenőrzés alapjául szolgáló munkakört, amelyből ha kell, el is kell távolítani, ha pedig fennakad rajta, őt magát nem, csak a kezdeményezőt tájékoztatják.

Átvilágítás után egyébként minden ilyen személyről kiállítanának egy nemzetbiztonsági szakvéleményt. Ez öt évig érvényes, ráadásul a nemzetbiztonsági szolgálatok feladataik ellátása érdekében az adatkezelésre feljogosított szervek nyilvántartásából átvehetik és kezelhetik az ellenőrzésnél keletkezett adatokat a ellenőrzés elrendelésétől számított 25 évig a miniszter részére.

A minősített adat védelméről szóló törvényt a fentiekkel összefüggésben módosítanák, hogy ne legyen kötelező a nemzeti minősített adatok ötévenként kötelező felülvizsgálata.