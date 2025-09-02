Orbán Viktor úgy véli, fel kell készülniük „a kiskakaséktól” jövő fizikai erőszakra

Orbán Viktor;Kötcse;Magyar Péter;Tarr Zoltán;Tisza Párt;Harcosok Klubja;

Ahogy Babist Csehországban, úgy itthon bennünket sem lehet megállítani – üzente a Harcosok Klubjában a kormányfő.

A kiskakasnak nem maradt más: csak a balhé – a Magyar Hang szerint ezt írta Orbán Viktor miniszterelnök kedden, a Harcosok Klubja csoportban. Bejegyzésében Magyar Péterre, a Tisza Párt elnökére utalt, aki korábban a Facebook-oldalán azt üzente, „készüljetek, vasárnap találkozunk Kötcsén!”

A kormányfő felidézte, hogy Csehországban a szóbeli provokációkat már erőszak követi, hiszen rátámadtak a győzelem kapujában álló Andrej Babisra és szerinte Magyarországon is fel kell készülniük „a kiskakaséktól jövő fizikai erőszakra is”. Mindhiába – folytatta –, ahogy Babist Csehországban, úgy itthon bennünket sem lehet megállítani.

A miniszterelnök előhozta Tarr Zoltán szavait is, miszerint vannak olyan dolgok, amelyekről most még nem, csak a választás után lehet beszélni. „Kíváncsian várjuk, Tarr Zoltánt kiengedi-e a kiskakas a karanténból” – jelezte Orbán Viktor, aki szerint talán így meg lehet tudni, mit akarnak a választás után tenni. Összességében a miniszterelnök úgy értékelte, hogy „ereszt a tiszás lufi”, a politikában „digitális blöffből nem lehet megélni”, a politikában a teljesítmény és a bizalom számít. A Tiszánál pedig „teljesítmény eddig sem volt, a bizalmat pedig szétverik a lebukások”. Jelezte azt is, hogy a kormány közben „napról-napra erősíti a bizalmat” a gazdasági program végrehajtásával: megindult a 3 százalékos Otthon Start program, adómentes a GYED és a CSED, 50 százalékkal emelkedett a családi adókedvezmény, és a postások már viszik a 30 ezer forintos élelmiszerutalványt a nyugdíjasoknak.