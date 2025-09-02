„Ha a falubeliek tudtak arról, hogy gond van ebben a családban, jelezniük kellett volna a hatóságoknak”

gyermekgyilkosság;kislány;pszichológia;Miske;

2025-09-02 20:01:00 CEST

Őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását annak a a 24 éves férfinak, az anya élettársának, aki a gyanú szerint végzett egy 22 hónapos kislánnyal Miskén. A lapunknak nyilatkozó gyermekpszichológus szerint a kislány szemtanú bátyjának szakember segítségére lesz szüksége a történtek feldolgozásához, a kriminálpszichológus pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy kisebb településeken sokszor előfordul, hogy mindenki a másikra vár, senki sem akar bejelentő lenni, ha családon belüli erőszakot lát.

„Elképesztően durva, brutális ez a történet, és még szörnyűbbé teszi, hogy egy közeli hozzátartozó követte el ezt a tettet. Szakemberként állítom, hogy nem marad következmények nélkül, amit végignézett. Egészen biztos, hogy ez maradandó károsodást okozhatott a lelkében. Ez lehet majd poszttraumás stressz is, amikor nem közvetlenül a cselekmény után jelentkeznek a reakciók, hanem később. Ezek lehetnek mentális és testi tünetek egyaránt: alvási problémák, a fejlődésmenet visszacsúszása, a szobatisztaság elvesztése, étkezési zavarok” – nyilatkozta lapunknak Dúró Zsuzsanna gyermekpszichológus, akit azután kérdeztünk meg, hogy kiderült, hatósági gyanú szerint az anya élettársa hétfőn végzett egy 22 hónapos kislánnyal a Bács-Kiskun vármegyei Miskén.

Mint megírtuk, órákon át tartó keresés után a gyermek holttestét egy futballpálya mögött lévő keresztnél, a babakocsijától nem messze találták meg. Utána egy hajtóvadászatban elfogták azt a 24 éves férfit, az anya élettársát, akit a gyilkossággal gyanúsítanak, őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását. Úgy tudni, a J. Dávid nevű férfi kislány három és fél éves bátyjának jelenlétében követte el a gyilkosságot, a kisfiú a Blikk szerint otthon azt mondta a felnőtteknek, hogy nevelőapja megütötte a kislányt, aki nem kelt fel többet.

Dúró Zsuzsanna kifejtette: a hároméves kor egy fontos életszakasz, ilyenkor nagyon kinyílnak a gyerekek, a gondolataikat, érzéseiket már ki tudják fejezni, amit látnak maguk körül, azt le tudják utánozni, és ilyenkor óriási szerepük van azoknak a felnőtteknek, akik a legközelebb vannak a gyerekhez, velük szoros érzelmi kötelék alakul ki, és ebben a gyerek biztonságban érzi magát. Ebben az esetben ez a kapcsolat sérült, érzelmileg traumatizálódott a gyerek, amit nagyon hosszú idő lesz feldolgozni, sokáig filmszerűen fognak peregni az átéltek a fejében, és mindenképpen valamilyen külső segítségre lesz szüksége a szakember szerint.

A család néhány hónappal korábban költözött Simontornyáról Miskére. A gyilkosság napján az anya reggel elment dolgozni, a gyerekeket párjára bízta. Amikor hazaért, sem a kislánya, sem a férfi nem volt otthon. A nő új párjáról azt beszélték a faluban, hogy agresszív ember, akinek kábítószerproblémái is vannak. A helyi önkormányzathoz és rendőrséghez azonban a gyilkosság előtt nem érkezett bejelentés, ezért sem a család, sem a férfi nem szerepelt a hatóság látókörében. – Van amikor a kollektív felelősség kollektív felelőtlenségbe csap át – mondta a Népszavának Végh József kriminálpszichológus. - Ha a falubeliek tudtak arról, hogy gond van ebben a családban, jelezniük kellett volna a hatóságoknak.

Sokszor előfordul azonban, főleg a kisebb településeken, hogy mindenki a másikra vár, senki sem akar bejelentő lenni. Előjön az a felfogás, hogy miért én szóljak!? Ezért fordulhat elő, hogy hiába tudnak sokan egy problémás családról, mégsem történik semmi, hivatalos feljelentés nélkül nem jut segítséghez az áldozat.

Arra a kérdésre, hogy mennyire lehetett előre számítani egy ilyen tragédiára, a szakember azt mondta, nincs két egyforma helyzet. – Általánosságban elmondható, ha valaki egyre agresszívebbé válik, ha egyre gyakrabban jelentkeznek egyre erősebb agresszív, tünetek, akkor nő az agressziószint. Az ilyen eseteknek, ha nem lép közbe senki, akkor általában valamilyen tragikus esemény a vége."

Végh József hozzátette: nem lehet megjósolni, hogy milyen büntetést kap a nevelőapa, ha bebizonyosodik a bűnössége. Döntő mértékben befolyásolja az ítéletet, hogy beszámítható-e az elkövető, ezt egy szakértői vizsgálat állapítja meg. A büntetés mértéke elsősorban jogi és nem pszichológiai kérdés.

Az őrizetbe vett férfi letartóztatásáról várhatóan a következő napokban dönt a bíróság.