Öt embert megkéselt egy férfi egy marseille-i szállodánál, a rendőrök lelőtték

A kivezényelt rendőrök kedden a dél-franciaországi Marseille-ben lelőttek egy férfit , miután öt embert megkéselt egy szállodában és egy közeli utcában – számolt be az esetről a BBC. Nicolas Bessone marseille-i ügyész közölte, a férfi két késsel és egy gumibottal támadt áldozataira, és nem engedelmeskedett a rendőrség felszólításának, hogy dobja el a nála lévő fegyvereket. A hatóságok szerint a feltételezett támadó tunéziai állampolgár volt, aki legálisan tartózkodott Franciaországban, de személye nem volt ismeretlen a rendőrség számára.
Nicolas Bessone az előzményekről elmondta, a férfit kilakoltatták a szállodából, mert nem fizette ki a szobája díját, és feltehetően emiatt akart bosszút állni a szálloda vezetőjén és annak fián. Rajtuk kívül a szállodában a korábban általa bérelt szobában lévő emberre is rátámadt, majd miután kidobták a szállodából, a férfi késekkel és egy gumibottal felfegyverkezve tért vissza, és mielőtt az étteremben rátámadt volna a szálloda vezetőjére, az utcán még három emberre támadt.
Járókelők arról számoltak be, hogy lövéseket hallottak egy kebabétterem előtt, Marseille régi kikötőjétől nem messze, azonban a vendégek elzavarták a támadót. A rendőrség ezután érkezett a helyszínre, ahol végül lelőtték a késelőt. Az ügyész szerint az egyik áldozat, akit a szállodában megkéseltek, kritikus állapotban szállították kórházban, és még ketten súlyosan megsebesültek. Benoît Payan, Marseille polgármestere teljes támogatásáról biztosította a támadás áldozatait, és szerinte dicséretes a rendőrség gyors reagálása.