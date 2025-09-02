rendőrség;Franciaország;kilakoltatás;szálloda;késelés;Marseille;lelövés;

Öt embert megkéselt egy férfi egy marseille-i szállodánál, a rendőrök lelőtték

A sérültek közül egy ember válságos, másik kettő súlyos állapotban van. A francia hatóságok szerint az elkövető egy tunéziai állampolgár, akit kilakoltattak, mert nem fizetett.