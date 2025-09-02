Hivatalos: ők a támogatott fővárosi független színházak

Budapest;támogatás;független színházak;2025;

Budapest Önkormányzata kedd délután ismertette a honlapján a 34 független pályázó listáját, amelynek a működéséhez összesen 148 millió forintos segítséget fordítanak a szervezők.

Pintér Béla és Társulata, a MU Színház és a Szkéné is több millió forintos támogatást nyert el a Független Előadó-művészeti Szövetség (FESZ) és Budapest Főváros Önkormányzata támogatásával kiírt pályázaton. Ahogyan korábban megírtuk, a lebonyolításért felelős Pro Cultura Urbis Közalapítvány 148 millió forintot oszt szét a fővárosi független színházi, táncművészeti, cirkuszi, bábszínházi, ifjúsági, gyermekszínházi és színházi nevelési terület résztvevői között.

A fővárosi önkormányzat közleményében arról ír, hogy a két kategóriában érkezett (művészeti infrastruktúra fejlesztése valamint produkciók létrehozása, forgalmazása és előkészítése) összesen 152 támogatási kérelem elbírálására a Független Előadóművészeti Szövetség tanácsadói testületét kérte fel: Barda Beáta, Bodor Johanna, Lőrinczy György, Stern Lili és Zsigó Anna. A tanácsadó testület döntését a közalapítvány egyhangúlag elfogadta. Az első kategóriában több mint 85 millió forint, míg a másodikban több mint 61 millió forintot osztanak szét. A legtöbbet nyert pályázat 10 millió forintot fordíthat tervei megvalósítására.

Az első kategória nyertesei: MU Színház Egyesület, Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület, SÍN Művészeti és Kulturális Nonprofit Kft., Stúdió “K” Alapítvány, Sztereó Művészeti Közhasznú Egyesület, Másik Kulturális Egyesület, K2 Színház Alapítvány, Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft., Műhely Alapítvány, Artopolis Művészeti és Kulturális Közhasznú Egyesület.

A második kategória nyertesei: Pintér Béla és Társulata, Dadu-Art Művészeti és Szolgáltató Nonprofit Kft., Káva Kulturális Műhely Egyesület, KVTársulat / Kacsacsőrű Művészeti Nonprofit Kft., ArtMan Egyesület, Kerekasztal Társulás, Illés Haibo, Európai Szabadúszó Művészek Egyesülete, Art-Játék Egyesület, OneTwoMany Nonprofit Kft, GK Társulat Nonprofit Kft., Katlan Csoport Közhasznú Kulturális Egyesület. A nyertesek teljes listája az önkormányzat oldalán elérhető. H.F.