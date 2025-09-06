Murányi Zita versei

gyümölcs;romok;versek;

2025-09-06

romok; kötőszövet

romok

Látszik az arcodon, hogy az esőről

fantáziálsz. Az asztalon hagyott

szivárvány ága mélyebb sárga banán.

Foltos almád mellett, direkt válogattad

a sebhelyeset, hogy puhább legyen,

beszáradt festékes tubusok, tucatnyi,

frissen mosott ecset, egy valódi csendélet,

míg meg nem reccsen

az asztallap. A kanapéra vetett

hónaljszagú pulcsiban, úgy éreztem magam, mint

egy földre ejtett porcelánfigura.

A szívveréshez nincs pillanatragasztó.

A romok alatt az igazi, hetedik ént keresed.

Nyelveddel fölásol. Azért préselődsz a számhoz,

hogy némán süljenek ki fölfüggesztett villámcsapások.

kötőszövet

Gyümölcsökkel gyakorlod a szabadesést.

A szétloccsanó görögdinnyék az aszfalton

az agyvelőt. A magok becsapódása

feketére színezi a levegő légrészecskéit.

A létrafokok ragadósak, egy-egy zöld

héjdarab meglékelt csónakként forog a

járdán, mintha nem lenne áramlásirány.

Kicsit távolabbra

már nem hallatszik el a főúti forgalom

zaja. Beleharapsz egy széttrancsírozódott darabba,

nem mászol magasabbra, mint egy kíváncsi

gyerek, a megsemmisülésnek vetsz koncot,

estére a napkorongot is felboncolod.

A véres létrafokokon lefelé jövet

a dinnyék húsa mint a fellazult kötőszövet.