A 43 éves Hernán Alberto Gil Flores úgy élte túl a földrengést, hogy szolgálati helyén, egy kis kabinban volt, ami megvédte a lezúduló törmelékektől.
A hatvani központú hevesi választókerületből gyanús ügyei ellenére sokáig kirobbanthatatlan volt a politikus. A mostani választás előtt azonban hiába szórta az adófizetők pénzét, a tiszás Juhász Áron több mint tíz százalékot vert rá.
A nemzetközi szervezet bírálta Izraelt, hogy az elmúlt napokban végrehajtott támadások legtöbb áldozata nő és gyermek volt. Figyelmeztetett továbbá, hogy a Rafah ellen tervezett támadás is háborús bűncselekményekhez vezethet.
Az első jelentések szerint sok a sérült ember, házak dőltek össze, az utórengések Kazahsztánban is rémületet okoztak, és a földmozgást Üzbegisztánban is érezni lehetett.
A korábban ipari háttérrel megtámogatott művészet mára kevesek kiváltsága, hazai képviselői azonban rendületlen lelkesedéssel dolgoznak jobbnál jobb alkotásokat létrehozva.
Az Országgyűlési Őrség egyik tagja randalírozott társaival a pompeji ókori romokon.
Eddig 215 túlélőt emeltek ki a romok közül - hangzott el az olasz polgári védelem operatív központjában tartott sajtótájékoztatón csütörtökön az olasz földrengés kapcsán.
A kereszténység egyik legfontosabb magyarországi emlékhelyévé teszik az 1061-ben alapított kaposszentjakabi bencés apátság területét a közelmúlt ásatási eredményei, amelyek szerint a monostor egy 9. századi, keresztény Karoling-központ romjaira épült - mondta a Rippl-Rónai Múzeum Igazgatója csütörtökön Kaposváron.
A megfeszített mentési munkák ellenére több mint 110 ember lehet még a romok alatt a tajvani Tajnan városban, ahol a legsúlyosabb károkat okozta a két nappal korábbi, 6,4-es erősségű földrengés - jelentette a helyi média. A toronyház összeomlása miatt vizsgálat indul, szakértők szerint ugyanis a Richter-skála szerinti 6,4 erősségű földrengéstől nem szabadott volna összedőlnie.
A nyolcadik áldozat holttestét is megtalálták hétfő délután annak a háznak a romjai alatt, amely feltehetően gázrobbanás miatt dőlt össze előző nap a Párizs közeli Rosny-sous-Boisban.