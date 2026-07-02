Családok százai keresik szeretteiket a romok alatt - Fotók

A megfeszített mentési munkák ellenére több mint 110 ember lehet még a romok alatt a tajvani Tajnan városban, ahol a legsúlyosabb károkat okozta a két nappal korábbi, 6,4-es erősségű földrengés - jelentette a helyi média. A toronyház összeomlása miatt vizsgálat indul, szakértők szerint ugyanis a Richter-skála szerinti 6,4 erősségű földrengéstől nem szabadott volna összedőlnie.