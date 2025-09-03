Fejlesztő foglalkozásokat tartanak óvodásoknak és kisiskolásoknak egy olyan házban, ahol egy pedofil-nyilvántartásban szereplő férfi is él

fejlesztés;pedofília;gyermekpornográfia;foglalkozások;

2025-09-03 09:03:00 CEST

A férfit néhány éve jogerősen elítéltek gyermekpornográfia bűntette miatt.

Egy vidéki nagyváros agglomerációjában egy olyan házban tartanak fejlesztő foglalkozásokat óvodásoknak és kisiskolásoknak, ahol egy pedofil-nyilvántartásban szereplő férfi is él, akit néhány éve jogerősen elítéltek gyermekpornográfia bűntette miatt – tudta meg a Telex.

A portál szerint a foglalkozásokat a férfi felesége tartja a házban, de a férje is otthon szokott lenni ilyenkor. A szülők nem tudtak arról, hogy a nő férje szerepel a pedofil-nyilvántartásban. A Telexnek az egyik olvasója azt írta,

„biztos vagyok benne, hogy sokan járnak még most is oda, anélkül, hogy tudnának erről. Nekem is óvodáskorú gyermekeim vannak, így kerültem kapcsolatba a történettel, mert épp fejlesztést kerestem a nagyobbik számára”.

A portál felidézi, 2022. február 1-jén nyílt meg a lehetőség arra, hogy a hozzátartozók kiszűrjék az óvatosságra egyértelműen okot adó felnőtteket a gyerekük közeléből: azóta működik a pedofil-nyilvántartásként emlegetett adatlekérdezési lehetőség, amely a kormány gyermekvédelminek mondott (bár menet közben melegellenes irányba eltérített) törvénycsomagjának egyik legtöbbet tárgyalt újdonsága volt.

Stáhly Kata pszichológus, a Hintalovon Alapítvány gyerekjogi szakértője a Telex megkeresésére a történtekre reagálva közölte, a fenti példához hasonló eseteket nagyon nehéz kiszűrni, hiszen nem a nyilvántartásba vett személy tartotta a foglalkozást, és az nem egy intézmény szervezésében történt, hanem valakinek a saját lakásában, így ennél az esetnél jogi értelemben valószínűleg senki nem követett el hibát.

A pedofil-nyilvántartás célja az lenne, hogy a szülők és a gyerekekkel foglalkozó intézmények tudomást szerezzenek a veszélyes személyekről. Viszont a szakértő szerint a rendszer valójában nem garantálja, hogy ezek az emberek ne kerülhessenek gyerekek közelébe.

„Nem a törvényi szabályozással, vagy a nyilvántartással van baj. Egy olyan nyilvántartás, amelybe kizárólag jogerősen elítélt szexuális bűnelkövetők kerülnek be – bár fontos garanciális eszköz – önmagában nem elegendő a megelőzéshez”

– tette hozzá. Persze olyan előfordulhat, hogy ha valakit elítélnek, eltiltják a munkájától is, tehát ő maga nem foglalkozhat a későbbiekben gyerekekkel. A pedofil-nyilvántartáshoz viszont nem kapcsolódik automatikus ellenőrzés, plusz nem minden bűnelkövetőt tiltanak el a gyerekektől. Sőt, nem is minden pedofil bűnelkövető dolgozik gyerekekkel, mint ahogy a fentebbi példában szereplő férfi sem foglalkozott velük.

A gyerekjogi szakértő szerint a fentebbi eset jó példa arra, hogy a pedofil-nyilvántartó önmagában nem teremt biztonságot, és nem is elvárható a szülőktől, hogy minden olyan felnőttnek utánanézzenek, akivel a gyerekük kapcsolatba kerül.

„Nem vagyok biztos benne, hogy elég elrettentő hatással bír egy ilyen nyilvántartás. Ez egy olyan eszköz a gyerekvédelem rendszerében, amelyet nagyobb tudatossággal és nagyobb lekérdezési számmal talán jobban lehetne használni”

– jelentette ki.

Azt a Belügyminisztérium Telexnek küldött válasza alapján is lehet látni, hogy a nyilvántartás nem túl népszerű:

míg az első évben 7265 lekérdezés történt, addig tavaly már csak 3454, idén eddig pedig mindössze 1332.

Az idei lekérdezések száma havi bontásban is látható, ebből az látszik, hogy átlagosan havonta 166,5 volt.