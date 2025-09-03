21 Kutatóközpont: 16 százalékkal vezet a biztos szavazó pártválasztók között a Tisza

A Tisza Párt 34, a Fidesz 26 százalékon áll a teljes népességben – ez derül ki a 21 Kutatóközpont augusztus végi, a 24.hu által ismertetett felméréséből.
A kutatás eredményei szerint a Fidesz tábora egy, a Tiszáé két százalékponttal növekedett a legutóbbi, június végi méréshez képest. A pártot választani tudók között
a Tisza 48, a Fidesz 38 százalékos támogatottságot tudhat magáénak – ezen az alapon csak a Fidesz értéke változott júniushoz képest, 1 százalékponttal nőtt.
Ezek az elmozdulások bőven a hibahatáron belüliek, a két nagy párt szavazótáborának mérete nem módosult érdemben.
A részvételüket biztosra mondó szavazók között is a hibahatáron belüli a különbség az előző kutatáshoz képest, ám ebben a kategóriában mintha mégis trendforduló lenne,
a Fidesz októberben 40, áprilisban 37, júniusban 34 százalékon állt, tehát egyenletesen csökkent, augusztusban viszont 36 százalékra kapaszkodott vissza.
Vagyis úgy tűnik, minimálisan nőtt a kormánypárti szavazók részvételi hajlandósága, miközben a Tisza ugyanúgy 52 százalékon áll, mint a nyár elején. Ugyanakkor fontos – hangsúlyozza a portál –, hogy a ciklus közbeni fiktív választási részvételi szándék nem feleltethető meg a tényleges választási részvételnek, ráadásul ennek a mintarésznek a hibahatára is némileg nagyobb, körülbelül plusz/mínusz 4 százalékpont.
A felmérésből kiderül az is, hogy
a két nagy párt mellett a Mi Hazánknak van a legjobb esélye jelen pillanatban a parlamenti küszöb átlépésére, a júniusi kutatáshoz hasonlóan a pártot választani tudók között 7, a biztos szavazó pártválasztók között 5 százalékon áll.
érdemi változás következett be a Demokratikus Koalíció esetében, a pártot választani tudók között 4-ről 2, míg a biztos szavazó pártválasztók között 5-ről 2 százalékra estek vissza (bár valójában a júniusi eredményük volt kiugró, az áprilisihoz képest csak egy százalékponttal kisebb most a DK népszerűsége).
a Magyar Kétfarkú Kutya Párt meg is előzte Dobrev Klára pártját, előbbi 3 százalékon áll a pártválasztók között, és 4 százalékon a részvételüket biztosra mondók körében.
az összes többi párt egyesített támogatottsága mindössze 2, illetve 1 százalék.
Így a 21 Kutatóközpont felmérése alapján jelen pillanatban a hárompárti parlament tűnik a legvalószínűbbnek, de a kétpárti Országgyűlés lehetősége is benne van a pakliban.Republikon: Egy kicsit csökkent a Fidesz hátránya, de így is 6 százalékkal vezet a Tisza a biztos pártválasztók körében
A kutatás szerint a Fidesz az idősebb, kistelepülésen élő, alacsonyabb iskolai végzettségű válaszadók között népszerűbb az átlagnál, a Tisza pedig a férfiak, a nagyvárosiak, a magasan képzettek és a fiatalok között. Az iskolai végzettség szerinti különbségek a következőképpen alakulnak:
az alapfokú végzettségű (8 általánost végzett) választópolgárok között a Fidesz 40–15 arányban vezet a Tisza előtt,
a szakmunkás végzettségűek között kiegyenlített az arány,
az érettségizettek körében 39–25 arányban,
a diplomások között pedig 48–14 arányban vezet a Tisza.