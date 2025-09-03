21 Kutatóközpont: 16 százalékkal vezet a biztos szavazó pártválasztók között a Tisza

Fidesz;pártpreferencia;Tisza Párt;21 Kutatóközpont;

2025-09-03 08:25:00 CEST

Megállt a Fidesz-tábor csökkenése, de Magyar Péter pártja tartja az előnyét.

A Tisza Párt 34, a Fidesz 26 százalékon áll a teljes népességben – ez derül ki a 21 Kutatóközpont augusztus végi, a 24.hu által ismertetett felméréséből.

A kutatás eredményei szerint a Fidesz tábora egy, a Tiszáé két százalékponttal növekedett a legutóbbi, június végi méréshez képest. A pártot választani tudók között

a Tisza 48, a Fidesz 38 százalékos támogatottságot tudhat magáénak – ezen az alapon csak a Fidesz értéke változott júniushoz képest, 1 százalékponttal nőtt.

Ezek az elmozdulások bőven a hibahatáron belüliek, a két nagy párt szavazótáborának mérete nem módosult érdemben.

A részvételüket biztosra mondó szavazók között is a hibahatáron belüli a különbség az előző kutatáshoz képest, ám ebben a kategóriában mintha mégis trendforduló lenne,

a Fidesz októberben 40, áprilisban 37, júniusban 34 százalékon állt, tehát egyenletesen csökkent, augusztusban viszont 36 százalékra kapaszkodott vissza.

Vagyis úgy tűnik, minimálisan nőtt a kormánypárti szavazók részvételi hajlandósága, miközben a Tisza ugyanúgy 52 százalékon áll, mint a nyár elején. Ugyanakkor fontos – hangsúlyozza a portál –, hogy a ciklus közbeni fiktív választási részvételi szándék nem feleltethető meg a tényleges választási részvételnek, ráadásul ennek a mintarésznek a hibahatára is némileg nagyobb, körülbelül plusz/mínusz 4 százalékpont.

A felmérésből kiderül az is, hogy

a két nagy párt mellett a Mi Hazánknak van a legjobb esélye jelen pillanatban a parlamenti küszöb átlépésére, a júniusi kutatáshoz hasonlóan a pártot választani tudók között 7, a biztos szavazó pártválasztók között 5 százalékon áll.

érdemi változás következett be a Demokratikus Koalíció esetében, a pártot választani tudók között 4-ről 2, míg a biztos szavazó pártválasztók között 5-ről 2 százalékra estek vissza (bár valójában a júniusi eredményük volt kiugró, az áprilisihoz képest csak egy százalékponttal kisebb most a DK népszerűsége).

a Magyar Kétfarkú Kutya Párt meg is előzte Dobrev Klára pártját, előbbi 3 százalékon áll a pártválasztók között, és 4 százalékon a részvételüket biztosra mondók körében.

az összes többi párt egyesített támogatottsága mindössze 2, illetve 1 százalék.

Így a 21 Kutatóközpont felmérése alapján jelen pillanatban a hárompárti parlament tűnik a legvalószínűbbnek, de a kétpárti Országgyűlés lehetősége is benne van a pakliban.

A kutatás szerint a Fidesz az idősebb, kistelepülésen élő, alacsonyabb iskolai végzettségű válaszadók között népszerűbb az átlagnál, a Tisza pedig a férfiak, a nagyvárosiak, a magasan képzettek és a fiatalok között. Az iskolai végzettség szerinti különbségek a következőképpen alakulnak:

az alapfokú végzettségű (8 általánost végzett) választópolgárok között a Fidesz 40–15 arányban vezet a Tisza előtt,

a szakmunkás végzettségűek között kiegyenlített az arány,

az érettségizettek körében 39–25 arányban,