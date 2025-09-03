Meghalt egy két hónapos csecsemő Terézvárosban, az apát őrizetbe vették

BRFK;csecsemőhalál;Terézváros;gondatlanságból elkövetett emberölés;

2025-09-03 11:09:00 CEST

A BRFK gondatlanságból elkövetett emberölés megalapozott gyanúja miatt indított eljárást.

Meghalt egy két hónapos csecsemő a VI. kerületben, a rendőrök a gyermek apját őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását – közölte a BRFK szerda délelőtt a rendőrség honlapján.

A tájékoztatás szerint a rendőrséghez kedd délután érkezett a bejelentés, miszerint egy terézvárosi lakásban elhunyt egy csecsemő, ezt a helyszínre érkező mentők is megerősítették. „A jelenlegi adatok szerint 2025. szeptember 1-jén 12 óra 30 perckor egy VI. kerületi lakásban egy 44 éves, kínai állampolgárságú férfi leejtette a két hónapos lányát, aki – az apa elmondása szerint – életjelet nem mutatott, azonban erről csak másnap értesítette a hatóságokat” – írták.

A BRFK gondatlanságból elkövetett emberölés megalapozott gyanúja miatt indított eljárást. A közlemény szerint a csecsemő apját a helyszínen elfogták, majd előállították, gyanúsítottkénti kihallgatását követően őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását.